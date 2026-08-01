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Бесы Натальи Березиной
Киноафиша Бесы Натальи Березиной

Спектакль Бесы Натальи Березиной

18+
Возраст 18+

О спектакле

Бесы Натальи Березиной: спектакль, о котором стоит задуматься

На площадке «Узел» состоится автофикш-спектакль «Бесы Натальи Березиной», который основан на произведениях Фёдора Достоевского. В этом спектакле поднимаются темы, о которых обычно говорят фразой «бес попутал». Однако авторы предлагают отказаться от масок и интегрировать все эти моменты в себя.

О чем спектакль?

Спектакль будет сочетать в себе юмор, мрак и откровенность. Истории, рассказываемые здесь, у каждого зрителя будут свои: Дзержинск, Саратов, Омск, Улан-Удэ, Санкт-Петербург… Это станет площадкой для честного разговора о личных демонах и смешных поступках, за которые нам порой стыдно.

Авторы и исполнители

Авторами спектакля выступают Наталья Березина и Ангелина Засенцева. Исполнительницей главной роли является сама Наталья Березина. В этом творческом тандеме зрители найдут глубокие и искренние размышления о том, как принять свои демоны и не скрываться от них.

Обсуждение и вечеринки

После спектакля зрители смогут принять участие в обсуждении с Борисом Павловичем и кураторами лаборатории «Кто, если не я?» в рамках проекта «Где бабуля?». Кроме того, для гостей будет организовано пре- и афтепати с винил-сетом Бориса Павловича.

Создание спектакля

«Бесы Натальи Березиной» — это результат работы автофикшн-лаборатории по Достоевскому «Кто, если не я?» под руководством Владимира Карпова, Ангелины Засенцевой и Анастасии Быцань, а продюсером выступила Таня Ивлева.

Приходите на спектакль, чтобы размышлять, смеяться и откровенно говорить о том, что мы обычно прячем.

Купить билет на спектакль Бесы Натальи Березиной

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В других городах
Август
15 августа суббота
19:00
Площадка «Узел» Санкт-Петербург, Некрасова, 3–5, пространство «АТС», 3 этаж

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