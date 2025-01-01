Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Загадочные вариации
Киноафиша Загадочные вариации

Спектакль Загадочные вариации

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Психологическая драма о любви и жизни в Молодежном театре на Фонтанке

Пьеса Эрика-Эмманюэля Шмитта «Загадочные вариации» сочетает в себе элементы мелодрамы и глубокой психологической драмы. В центре сюжета — Нобелевский лауреат, писатель Абель Знорко, который на протяжении пятнадцати лет поддерживает связь с бывшей возлюбленной только через письма. Он предпочитает переживать свои чувства не в реальном мире, а в воображаемом, полностью изолировавшись от окружающих.

Встреча, которая меняет все

Однажды спокойное уединение Знорко нарушает молодой журналист Эрик Ларсен. Его появление вносит хаос в устоявшуюся жизнь писателя, заставляя его пересмотреть все свои представления о любви, жизни и прожитых годах. В этой встрече сталкиваются два разных взгляда на жизнь и любовь, представленные героями. Эти взгляды — как две вариации одной темы, каждая из которых по-своему верна.

Пьеса, покорившая мир

Написанная в 1996 году специально для бенефиса Алена Делона, пьеса быстро стала визитной карточкой Шмитта-драматурга. За прошедшие годы «Загадочные вариации» облетели сцены многих театров мира, завоевывая сердца зрителей своей глубиной и драматизмом.

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который заставит задуматься о самых важных вопросах жизни и любви.

Режиссер
Дарья Камошина
В ролях
Сергей Барковский
Андрей Некрасов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Загадочные вариации Загадочные вариации Загадочные вариации

В ближайшие дни

О любви немало песен сложено...
16+
Музыка
О любви немало песен сложено...
4 ноября в 17:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Кабаре шоу «ДНК женщины»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Кабаре шоу «ДНК женщины»
24 августа в 17:00 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Малыш и Карлсон
6+
Детский
Малыш и Карлсон
19 октября в 12:00 Театр комедии им. Акимова
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше