Спектакль Загадочные вариации

Пьеса Эрика-Эмманюэля Шмитта «Загадочные вариации» сочетает в себе элементы мелодрамы и глубокой психологической драмы. В центре сюжета — Нобелевский лауреат, писатель Абель Знорко, который на протяжении пятнадцати лет поддерживает связь с бывшей возлюбленной только через письма. Он предпочитает переживать свои чувства не в реальном мире, а в воображаемом, полностью изолировавшись от окружающих.
Встреча, которая меняет все
Однажды спокойное уединение Знорко нарушает молодой журналист Эрик Ларсен. Его появление вносит хаос в устоявшуюся жизнь писателя, заставляя его пересмотреть все свои представления о любви, жизни и прожитых годах. В этой встрече сталкиваются два разных взгляда на жизнь и любовь, представленные героями. Эти взгляды — как две вариации одной темы, каждая из которых по-своему верна.
Пьеса, покорившая мир
Написанная в 1996 году специально для бенефиса Алена Делона, пьеса быстро стала визитной карточкой Шмитта-драматурга. За прошедшие годы «Загадочные вариации» облетели сцены многих театров мира, завоевывая сердца зрителей своей глубиной и драматизмом.
Не пропустите возможность увидеть этот спектакль, который заставит задуматься о самых важных вопросах жизни и любви.