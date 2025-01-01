Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Продавец дождя
Киноафиша Продавец дождя

Спектакль Продавец дождя

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Продавец дождя»: лирическая комедия в Молодежном театре на Фонтанке

В центре сюжета — семья Карри, живущая на ферме, где изнуряющая жара уже не первый месяц не дает покоя. Их взаимоотношения сложны и запутаны, как тугой узел, который они не могут развязать. Жизнь на ферме становится все более невыносимой: земля, высохшая и потрескавшаяся, жаждет дождя, который может спасти их хозяйство и вернуть надежду на будущее.

Магия дождя и семейные ценности

Вера, надежда, любовь и семейные ценности — вот основа этой постановки. Герои ищут спасение и ждут чуда, которое, как они верят, обязательно произойдет. Спектакль пронизан светлыми чувствами, он заряжает добротой и верой в лучшее, возвращая зрителю веру в то, что даже в самых трудных обстоятельствах можно найти силы и надежду.

Настроение и атмосфера

«Продавец дождя» — это история о мечтах, которые могут сбыться, и о том, что чудеса случаются, если в них верить. Спектакль создан для того, чтобы развеять хмурое настроение и подарить ощущение тепла и света, столь необходимое в нашей жизни.

Режиссер
Наталья Никитина
В ролях
Иван Кожевников
Анатолий Рычагов
Александр Иванов
Андрей Левченко
Иван Гирич

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Продавец дождя Продавец дождя

В ближайшие дни

Если бы знать
18+
Драма
Если бы знать
26 октября в 19:00 Театр им. Комиссаржевской
от 300 ₽
Севка
6+
Детский
Севка
21 сентября в 14:00 Мастерская
от 2200 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
20 августа в 17:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше