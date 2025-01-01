Спектакль Бешеные деньги

«Бешеные деньги» в Театре имени Ленсовета

Новый взгляд на классическое произведение

Режиссер Юрий Цуркану представит «Бешеные деньги» в новой интерпретации, при этом спектакль станет актёрским бенефисом для каждого исполнителя. Пьеса Островского будет показана через призму современности, раскрывая многогранные и сочные русские характеры. В произведении представлены разорившиеся представители столичной дворянской знати: они по-прежнему ездят в экипажах и пьют шампанское, но все это в долг.

Конфликт времени и любви

В пьесе амбициозный предприниматель Васильков, чужак и провинциал, стремится разбогатеть и влюблен в красавицу Лидию Чебоксарову. Лидия и её мать, стремясь сохранить своё положение в обществе, видят единственный шанс в «удачном замужестве». Найдется ли место для настоящей любви в этой коллизии?

Современная интерпретация

Юрий Цуркану считает, что «Бешеные деньги» — это стремительная, ироничная и очень современная пьеса Островского. В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены, но в отличие от шекспировской героини, русская персонажка не просто строптива, а избалована бездельем и деньгами с детских лет.

Приглашаем к просмотру

Не упустите возможность увидеть обновленную версию «Бешеных денег», которая не только сохранит дух оригинала, но и предоставит свежий взгляд на произведение, актуальное и сегодня.