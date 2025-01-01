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Бешеные деньги
Киноафиша Бешеные деньги

Спектакль Бешеные деньги

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Бешеные деньги» в Театре имени Ленсовета

Новый взгляд на классическое произведение

Режиссер Юрий Цуркану представит «Бешеные деньги» в новой интерпретации, при этом спектакль станет актёрским бенефисом для каждого исполнителя. Пьеса Островского будет показана через призму современности, раскрывая многогранные и сочные русские характеры. В произведении представлены разорившиеся представители столичной дворянской знати: они по-прежнему ездят в экипажах и пьют шампанское, но все это в долг.

Конфликт времени и любви

В пьесе амбициозный предприниматель Васильков, чужак и провинциал, стремится разбогатеть и влюблен в красавицу Лидию Чебоксарову. Лидия и её мать, стремясь сохранить своё положение в обществе, видят единственный шанс в «удачном замужестве». Найдется ли место для настоящей любви в этой коллизии?

Современная интерпретация

Юрий Цуркану считает, что «Бешеные деньги» — это стремительная, ироничная и очень современная пьеса Островского. В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены, но в отличие от шекспировской героини, русская персонажка не просто строптива, а избалована бездельем и деньгами с детских лет.

Приглашаем к просмотру

Не упустите возможность увидеть обновленную версию «Бешеных денег», которая не только сохранит дух оригинала, но и предоставит свежий взгляд на произведение, актуальное и сегодня.

Режиссер
Юрий Цуркану
В ролях
Анна Алексахина
Сергей Мигицко
Диана Милютина
Антон Багров
Олег Андреев
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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 31 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
16:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 2 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
18:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽

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