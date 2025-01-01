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Любовь по Маркесу
Билеты от 1200₽
Киноафиша Любовь по Маркесу

Спектакль Любовь по Маркесу

Постановка
Театр им. Маяковского 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Путешествие героя по собственной жизни

Спектакль начинается с магического заклинания «Сегодня – да!», которое ознаменует начало путешествия главного героя, журналиста и скептика, по собственной жизни в день его 90-летия. В магической комнате, созданной Владимиром Арефьевым, пространство живет и дышит вместе с сюжетом. Здесь возможно «сочинять» прошлое заново, ведь будущее уже вряд ли возможно.

Возвращение к истокам и откровения о старости
Альтер-эго героя ведет его от одной влюбленности к другой, переносит в детство, к истоку мужского «я» — к матери. Возвращение в молодость, прожитую со страстью, но без любви, оборачивается откровениями о старости, внезапно озарённой сумасшедшей любовью. Спектакль наполнен музыкой и танцами, а главный герой окружен женщинами, среди которых — оркестр, состоящий полностью из женщин.

Магический реализм и творческое видение
Хореография Дениса Тагинцева, чемпиона мира по латиноамериканским танцам, придает спектаклю особую чувственность и усиливает поэтичность текста. Здесь смешное спорит с ироничным, а зрители запоминают хлесткие цитаты о непостижимости жизни. Режиссёр Егор Перегудов находит вдохновение в магическом реализме Габриэля Гарсиа Маркеса, который, как способ взаимодействия с реальностью, позволяет трансформировать мир вокруг посредством силы фантазии. Егор Перегудов о своей работе: «Мне близок магический реализм Маркеса как способ взаимодействия с реальностью, когда силой фантазии ты можешь трансформировать мир вокруг. Это единственное, что могут делать люди искусства».

Награды и признание
Премьера спектакля состоялась 8 апреля 2023 года, открыв XXIII Фестиваль искусств «Черешневый лес». Спектакль был отмечен премиями, включая «Хрустальную Турандот» в номинации «Лучшая работа режиссера» (Егор Перегудов) и премию газеты «Московский комсомолец» в номинациях: «Лучшая мужская роль» (Игорь Костолевский) и «Лучшая женская роль» (Ольга Прокофьева). Также спектакль получил премию «Звезда Театрала» за лучшую мужскую роль (Игорь Костолевский).

Режиссер
Егор Перегудов
В ролях
Игорь Костолевский
Ольга Прокофьева
Дарья Хорошилова
Евгений Парамонов
Людмила Иванилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
13 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
27 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽

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