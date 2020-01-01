Добрая сказка про кошку-булочку в редкой технике цветных теней

Спектакль «Сдобная Лиза» по волшебной сказке Виктора Лунина придётся по вкусу даже тем, кто не любит сладкое.

Место действия

В сказочном городке Пастила живут своей обычной сказочной жизнью: кондитер Крем, вредная Горчица, кот Валериан, портниха Оборочка и другие удивительные персонажи. Все они — страшные сладкоежки. Каждое утро в городке выстраиваются длинные очереди за тортами, пирожными и булочками.

Начало приключений

У вечно занятого кондитера нет и минутки свободной, чтобы купить подарок для дальней родственницы. И тогда Крем решает испечь в подарок Горчице кошку. А если ты сказочный кондитер, то хорошо испечённая кошка может получиться не хуже настоящей.

Путешествие Лизы

Именно так начинаются необыкновенные, временами опасные приключения сдобной Лизы, которая к счастливому финалу обзаведётся настоящими друзьями и непременно отыщет мышку.

Технические особенности

Спектакль «Сдобная Лиза», лёгкий и музыкальный, выполнен в технике китайского теневого театра с использованием необычных цветных кукол. Эта почти мультипликационная красочность вместе с оригинальным сюжетом, приправленная добрыми шутливыми песенками героев, делает этот спектакль по-настоящему ярким, вкусным и волшебным.