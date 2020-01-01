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Сдобная Лиза
Билеты от 600₽
Киноафиша Сдобная Лиза

Спектакль Сдобная Лиза

Постановка
Детский театр теней 0+
Режиссер Виктор Пронин
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Добрая сказка про кошку-булочку в редкой технике цветных теней

Спектакль «Сдобная Лиза» по волшебной сказке Виктора Лунина придётся по вкусу даже тем, кто не любит сладкое.

Место действия
В сказочном городке Пастила живут своей обычной сказочной жизнью: кондитер Крем, вредная Горчица, кот Валериан, портниха Оборочка и другие удивительные персонажи. Все они — страшные сладкоежки. Каждое утро в городке выстраиваются длинные очереди за тортами, пирожными и булочками.

Начало приключений
У вечно занятого кондитера нет и минутки свободной, чтобы купить подарок для дальней родственницы. И тогда Крем решает испечь в подарок Горчице кошку. А если ты сказочный кондитер, то хорошо испечённая кошка может получиться не хуже настоящей.

Путешествие Лизы
Именно так начинаются необыкновенные, временами опасные приключения сдобной Лизы, которая к счастливому финалу обзаведётся настоящими друзьями и непременно отыщет мышку.

Технические особенности
Спектакль «Сдобная Лиза», лёгкий и музыкальный, выполнен в технике китайского теневого театра с использованием необычных цветных кукол. Эта почти мультипликационная красочность вместе с оригинальным сюжетом, приправленная добрыми шутливыми песенками героев, делает этот спектакль по-настоящему ярким, вкусным и волшебным.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
11:00 от 600 ₽ 13:30 от 600 ₽

Фотографии

Сдобная Лиза

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