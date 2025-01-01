Меню
Белый пудель
Билеты от 800₽
Спектакль Белый пудель

Спектакль Белый пудель

Постановка
Новый драматический театр 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Белый пудель: история о дружбе, верности и настоящих ценностях

Компания бродячих артистов — добрый шарманщик Мартын Лодыжкин, его воспитанник Сережа и белый пудель Арто — живет скромной, но наполненной творчеством жизнью, радуя людей своими уличными представлениями.

Сюжет спектакля

Однажды они оказываются в роскошном господском доме на даче «Дружба». Там Сережа сталкивается с совершенно другим миром — миром богатства и капризов. Мальчик Трилли, избалованный сын хозяев, привык получать все, что захочет. Впечатленный выступлением Арто, Трилли решает, что белый пудель должен стать его.

Веря, что владение собакой принесет ему ощущение дружбы, он начинает манипулировать родителями. Однако дедушка Лодыжкин и Сережа не готовы расстаться с преданным другом ни за какие деньги. Когда уговоры не срабатывают, хозяева прибегают к обману, чтобы забрать пуделя.

Темы и ценности

  • Верность и преданность, которые важнее любых богатств.
  • Контраст между миром скромной, но честной жизни и миром избалованного потребительства.
  • Сила настоящей дружбы, неподвластной никаким деньгам.

Оформление спектакля

  • Трогательные сцены, наполненные юмором и драмой.
  • Яркие образы героев, которые останутся в памяти.
  • Атмосфера уличного искусства, созданная через музыку, декорации и костюмы.

Белый пудель — это не просто история для детей, но и глубокий урок для взрослых о том, что настоящее счастье нельзя купить.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Дмитрий Шиляев
Иван Ефремов
Артем Глухов
Алексей Спирин
Наталья Мехия

Расписание

Расписание

11 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
12:00 от 800 ₽

