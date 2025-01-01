Спектакль Волшебник Изумрудного города

Сказка, ставшая мюзиклом

Сказочная повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города», написанная в 1939 году по мотивам «Мудреца из страны Оз» Фрэнка Баума, стала основой для музыкального спектакля, который расскажет юным зрителям о дружбе, добре, побеждающем зло, и о том, как упорство в достижении цели помогает преодолевать все трудности. Спектакль пропитает сердца зрителей светом веры в силы дружбы и стойкости.

Новые герои и грандиозная премьера

В мюзикле появляется новый герой — девочка Элли, которая, как и многие герои классических произведений, обладает выдающимися качествами: она фантазерка, ласковая, умная, смелая и честная. Это первый масштабный проект на Новой сцене театра, в котором примет участие большое количество детей, а также звезды московских музыкальных проектов и мюзиклов. Спектакль обещает стать грандиозной премьерой, которая не оставит равнодушными зрителей всех возрастов.