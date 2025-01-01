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Я — кулак. Я А-н-н-а
Билеты от 2100₽
Киноафиша Я — кулак. Я А-н-н-а

Спектакль Я — кулак. Я А-н-н-а

Постановка
Театр города М. 16+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2100₽

О концерте/спектакле

История Анны

 

«А-Н-Н-А» — это история о двенадцатилетней девочке, Анне, которая разговаривает на языке жестов. В её мире быть глухой — это не трагедия, а просто данность. Её жизнь полна тишины, и она не чувствует ни боли, ни страха от этого. Она не слышит истерик матери, крепко спит, не слыша телевизор бабушки, и забывает замечания учительницы, лишь запоминая картинки искажённых губ. Анна увлекается чтением Джека Лондона и мечтает найти друга, с которым можно было бы делить парту, книги и поездки на маршрутном такси. Однако друга нет, и, возможно, он не смог бы понять её молчание.

Однажды она получает подарок — аквариум с маленькой рыбкой, и теперь у неё есть друг, такой же тихий, как и она. Этот спектакль не о человеке с ограниченными возможностями, а о каждом из нас. Он рассказывает о том, как важно быть понятым и принятым такими, какие мы есть. В истории затрагиваются универсальные темы одиночества и поиска любви, понимания и принятия.

Темы и идеи
Спектакль затрагивает важные вопросы, такие как принятие себя и других, поиск смысла и дружбы в мире, где важно быть услышанным и понятым. Это история о том, как важно не только слышать, но и чувствовать, как важно увидеть смысл в тишине.

Режиссер
Александр Бабик
В ролях
Валентина Лунгу
Анастасия Штромвассер
Анастасия Пугина
Кристина Комарова
Альбина Кашорик

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр города М. Москва, Пречистенский пер., 20
19:00 от 2100 ₽

Фотографии

Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а Я — кулак. Я А-н-н-а

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