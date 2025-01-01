Спектакль Я — кулак. Я А-н-н-а

История Анны

«А-Н-Н-А» — это история о двенадцатилетней девочке, Анне, которая разговаривает на языке жестов. В её мире быть глухой — это не трагедия, а просто данность. Её жизнь полна тишины, и она не чувствует ни боли, ни страха от этого. Она не слышит истерик матери, крепко спит, не слыша телевизор бабушки, и забывает замечания учительницы, лишь запоминая картинки искажённых губ. Анна увлекается чтением Джека Лондона и мечтает найти друга, с которым можно было бы делить парту, книги и поездки на маршрутном такси. Однако друга нет, и, возможно, он не смог бы понять её молчание.

Однажды она получает подарок — аквариум с маленькой рыбкой, и теперь у неё есть друг, такой же тихий, как и она. Этот спектакль не о человеке с ограниченными возможностями, а о каждом из нас. Он рассказывает о том, как важно быть понятым и принятым такими, какие мы есть. В истории затрагиваются универсальные темы одиночества и поиска любви, понимания и принятия.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные вопросы, такие как принятие себя и других, поиск смысла и дружбы в мире, где важно быть услышанным и понятым. Это история о том, как важно не только слышать, но и чувствовать, как важно увидеть смысл в тишине.