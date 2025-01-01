Спектакль Беги, Алиса, беги

Эффектное мультижанровое представление от Максима Диденко

Режиссёр Максим Диденко создал уникальное прочтение знаменитой истории Льюиса Кэрролла, переплетённое с абсурдным миром, стихийными стихами Владимира Высоцкого и современной музыкой Ивана Кушнира. В этом спектакле Алиса предстает как персонаж, который раскололся на три части и пытается выбраться из Страны Чудес в реальный мир. Однако её путь оказывается не таким простым, как казалось на первый взгляд.

История и концепция спектакля

Алиса сталкивается с тем, что Страна Чудес — это далеко не идеальный мир. Она обнаруживает, что все персонажи, которых она когда-то считала весёлыми и добрыми, на самом деле погрязли в своих собственных проблемах. Кролик застрял в тюрьме своей трусости, Чеширский кот страдает от депрессии, Шляпник окончательно сошел с ума, а Гусеница утонул в бюрократии. Но самым страшным врагом для Алисы становится её темная сторона — Алиса Ночи.

Спектакль исследует вечную борьбу света и тьмы внутри человека. Алиса должна будет победить свою темную сторону, обхитрить Королеву Червей и найти свой путь. Она оказывается в мире, где абсурд и комедия соседствуют с серьёзными вопросами о внутренней борьбе и самоопределении.

Визуальное оформление и мультимедийные технологии

«Беги, Алиса, беги» — это не просто спектакль, а настоящий визуальный экшн с масштабными декорациями и мультимедийными проекциями. Театр на Таганке создаёт невероятный абсурдный мир с гигантскими младенцами, огромными советскими чашками, ростовыми куклами и яркими проекциями. Мартовский заяц с электрогитарой, родители с облаками вместо голов — зрители погружаются в мир, где всё может быть. Этот спектакль использует дым, громкий звук и эффект стробоскопа, создавая эффект присутствия в фантастическом бытии.

Награды и премьеры

Премьера спектакля состоялась 2 февраля 2018 года, а в 2019 году постановка получила престижную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре». Это спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о глубоких философских вопросах, о борьбе с тёмной стороной, о смысле жизни и о выборе, который мы делаем каждый день.

Абсурд и философия в мире Алисы

«Беги, Алиса, беги» — это спектакль о поиске себя в мире абсурда, о том, как мы сталкиваемся с внутренними демонами и какие решения нам нужно принять, чтобы двигаться дальше. Смогут ли зрители вместе с Алисой преодолеть этот мир, полный иллюзий, и выйти в реальность? Только один путь — бежать, несмотря на всё.