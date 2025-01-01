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Беги, Алиса, беги
Билеты от 1000₽
Киноафиша Беги, Алиса, беги

Спектакль Беги, Алиса, беги

Эффектный аттракцион по Высоцкому
Постановка
Театр на Таганке 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Эффектное мультижанровое представление от Максима Диденко

Режиссёр Максим Диденко создал уникальное прочтение знаменитой истории Льюиса Кэрролла, переплетённое с абсурдным миром, стихийными стихами Владимира Высоцкого и современной музыкой Ивана Кушнира. В этом спектакле Алиса предстает как персонаж, который раскололся на три части и пытается выбраться из Страны Чудес в реальный мир. Однако её путь оказывается не таким простым, как казалось на первый взгляд.

История и концепция спектакля

Алиса сталкивается с тем, что Страна Чудес — это далеко не идеальный мир. Она обнаруживает, что все персонажи, которых она когда-то считала весёлыми и добрыми, на самом деле погрязли в своих собственных проблемах. Кролик застрял в тюрьме своей трусости, Чеширский кот страдает от депрессии, Шляпник окончательно сошел с ума, а Гусеница утонул в бюрократии. Но самым страшным врагом для Алисы становится её темная сторона — Алиса Ночи.

Спектакль исследует вечную борьбу света и тьмы внутри человека. Алиса должна будет победить свою темную сторону, обхитрить Королеву Червей и найти свой путь. Она оказывается в мире, где абсурд и комедия соседствуют с серьёзными вопросами о внутренней борьбе и самоопределении.

Визуальное оформление и мультимедийные технологии

«Беги, Алиса, беги» — это не просто спектакль, а настоящий визуальный экшн с масштабными декорациями и мультимедийными проекциями. Театр на Таганке создаёт невероятный абсурдный мир с гигантскими младенцами, огромными советскими чашками, ростовыми куклами и яркими проекциями. Мартовский заяц с электрогитарой, родители с облаками вместо голов — зрители погружаются в мир, где всё может быть. Этот спектакль использует дым, громкий звук и эффект стробоскопа, создавая эффект присутствия в фантастическом бытии.

Награды и премьеры

Премьера спектакля состоялась 2 февраля 2018 года, а в 2019 году постановка получила престижную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре». Это спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о глубоких философских вопросах, о борьбе с тёмной стороной, о смысле жизни и о выборе, который мы делаем каждый день.

Абсурд и философия в мире Алисы

«Беги, Алиса, беги» — это спектакль о поиске себя в мире абсурда, о том, как мы сталкиваемся с внутренними демонами и какие решения нам нужно принять, чтобы двигаться дальше. Смогут ли зрители вместе с Алисой преодолеть этот мир, полный иллюзий, и выйти в реальность? Только один путь — бежать, несмотря на всё.

Режиссер
Максим Диденко
В ролях
Алиса Смирнова
Анжелика Автаева
Дарья Авратинская
Елизавета Высоцкая
Екатерина Рябушинская

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
23 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги Беги, Алиса, беги

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