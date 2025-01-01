Спектакль Терская история

Музыкальная легенда о терских казаках

Спектакль, посвященный жизни терских казаков, представляет собой уникальное историческое действо, которое продолжает фольклорные традиции театра. Постановка основана на исконном музыкально-этнографическом материале и расскажет о жизни, обычаях, буднях, праздниках и воинских подвигах казаков, обитавших с XVI века на Северном Кавказе, вдоль побережья рек Терек, Сунжа, Асса, Кура, Малка, Кум и Подкумок.

Кавказ в величии и красе

Перед зрителями развернутся картины необычайной красоты: Кавказ станет декорацией для легендарной жизни казаков. Мы увидим обрядовые танцы, военные песни и казачьи лезгинские танцы, которые отражают мастерство владения шашкой. В спектакле будут показаны обряды проводов на русско-турецкую войну, ставшие священными казачьими ритуалами, волнующими до глубины души.

Музыка и песни казаков

Казачьи песни, наполненные сочетанием мужественности и лиризма, расскажут о тоске по родине. Ведь на Кавказ, по царскому указу, переселялись волжские и донские казаки, многие из которых остались там навсегда. Также среди терских казаков был широко распространен русский былинный эпос, в том числе старинные песни об Илье Муромце, Алеше Поповиче и Добрыне Никитиче. Зрители могут ожидать услышать и более поздние казачьи романсы.

Костюмы и быт казаков

На сцене будут представлены исконные казачьи костюмы: бурки, бешметы, папахи, башлыки, черкески, кавказские пояса и лихие кинжалы. Зрители смогут познакомиться с бытом казаков, увидят их станицы, дома и семьи. Спектакль перенесет нас на предсвадебные вечерки, полные шуточных плясок и розыгрышей, а также на обряд приема осетинских гостей — хлебосольный и пышный праздник встречи друзей-кунаков.

Философия казачьего бытия

Зрители смогут насладиться головокружительными огневыми танцами и музыкой на старинных народных инструментах. Все это расскажет о философии казачьего бытия, в тайны которого мы сможем проникнуть. На сцене выступит вся труппа МГИЭТа, продемонстрировав мастерство искусного пения и аутентичной хореографии.