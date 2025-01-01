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Риголетто
Билеты от 1500₽
Киноафиша Риголетто

Спектакль Риголетто

Постановка
Новая опера им. Колобова 12+
Режиссер Ральф Лянгбака
Продолжительность 3 часа 5 минут, 2 антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Риголетто: страсть и трагедия под маской

Опера Джузеппе Верди «Риголетто» остается шедевром классического репертуара. Постановка в театре «Новая Опера» — яркий пример традиционного вердиевского театра с глубокими страстями, историческими костюмами и изысканным романтическим антуражем.

Особенности постановки

В основе сюжета лежит драматическая история горбуна Риголетто, чьи внутренние страдания и чувства любви и мести разворачиваются на фоне интригующего и яркого музыкального материала. Верди, подчеркивая трагизм героя, создает мощные драматические образы, выразительные арии и запоминающиеся мелодии, ставшие символами оперы.

История спектакля

Премьера состоялась в рамках совместного проекта театра «Новая Опера» и Савонлиннского оперного фестиваля. Спектакль, отмеченный исключительным актерским мастерством и музыкальным сопровождением, с успехом идет на сцене уже два десятилетия, за это время сменив несколько поколений артистов.

Исполнители

На сцене театра блистали легендарные исполнители:

  • Дмитрий Хворостовский, Франц Грундхебер и Роберто Фронтали в роли Риголетто,
  • Екатерина Сюрина, Екатерина Баканова и Эмма Саркисян в роли Джильды,
  • Алексей Татаринцев и Георгий Васильев в роли Герцога Мантуанского.

Сегодня в спектакле участвуют:

  • Борис Стаценко (Риголетто),
  • Мария Буйносова, Ирина Боженко и Ирина Костина (Джильда),
  • Алексей Татаринцев и Георгий Васильев (Герцог).

Под управлением дирижеров Евгения Колобова и Антонино Фольяни опера звучала в самых выразительных интерпретациях, оставаясь излюбленным выбором поклонников Верди.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 1500 ₽
7 декабря
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2000 ₽
9 декабря
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
28 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2000 ₽
29 марта
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Риголетто Риголетто Риголетто Риголетто Риголетто Риголетто Риголетто

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