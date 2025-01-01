Спектакль Риголетто

Риголетто: страсть и трагедия под маской

Опера Джузеппе Верди «Риголетто» остается шедевром классического репертуара. Постановка в театре «Новая Опера» — яркий пример традиционного вердиевского театра с глубокими страстями, историческими костюмами и изысканным романтическим антуражем.

Особенности постановки

В основе сюжета лежит драматическая история горбуна Риголетто, чьи внутренние страдания и чувства любви и мести разворачиваются на фоне интригующего и яркого музыкального материала. Верди, подчеркивая трагизм героя, создает мощные драматические образы, выразительные арии и запоминающиеся мелодии, ставшие символами оперы.

История спектакля

Премьера состоялась в рамках совместного проекта театра «Новая Опера» и Савонлиннского оперного фестиваля. Спектакль, отмеченный исключительным актерским мастерством и музыкальным сопровождением, с успехом идет на сцене уже два десятилетия, за это время сменив несколько поколений артистов.

Исполнители

На сцене театра блистали легендарные исполнители:

Дмитрий Хворостовский, Франц Грундхебер и Роберто Фронтали в роли Риголетто,

Екатерина Сюрина, Екатерина Баканова и Эмма Саркисян в роли Джильды,

Алексей Татаринцев и Георгий Васильев в роли Герцога Мантуанского.

Сегодня в спектакле участвуют:

Борис Стаценко (Риголетто),

Мария Буйносова, Ирина Боженко и Ирина Костина (Джильда),

Алексей Татаринцев и Георгий Васильев (Герцог).

Под управлением дирижеров Евгения Колобова и Антонино Фольяни опера звучала в самых выразительных интерпретациях, оставаясь излюбленным выбором поклонников Верди.