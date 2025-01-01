Спектакль Риголетто

Опера Джузеппе Верди «Риголетто» остается шедевром классического репертуара. Постановка в театре «Новая Опера» — яркий пример традиционного вердиевского театра с глубокими страстями, историческими костюмами и изысканным романтическим антуражем.
В основе сюжета лежит драматическая история горбуна Риголетто, чьи внутренние страдания и чувства любви и мести разворачиваются на фоне интригующего и яркого музыкального материала. Верди, подчеркивая трагизм героя, создает мощные драматические образы, выразительные арии и запоминающиеся мелодии, ставшие символами оперы.
Премьера состоялась в рамках совместного проекта театра «Новая Опера» и Савонлиннского оперного фестиваля. Спектакль, отмеченный исключительным актерским мастерством и музыкальным сопровождением, с успехом идет на сцене уже два десятилетия, за это время сменив несколько поколений артистов.
На сцене театра блистали легендарные исполнители:
Сегодня в спектакле участвуют:
Под управлением дирижеров Евгения Колобова и Антонино Фольяни опера звучала в самых выразительных интерпретациях, оставаясь излюбленным выбором поклонников Верди.