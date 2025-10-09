Беги, Алиса, беги и не оборачивайся: рецензия на страшную сказку в театре на Таганке

Это уже совсем другая история… Максим Диденко — талантливый миксолог жанров, стилей и смыслов. Его Алиса имеет мало общего со сказкой из детства, но точно прорастит множество зёрен мыслей в сознании взрослых. Обзор на культовую постановку от Киноафиши.

На сцене — три Алисы, одна инфернальная двойница, Королева, дождь и голос Высоцкого. Как всё это оказалось на одной сцене? Загадка. Загадка режиссуры Максима Диденко, создателя постановки «Беги, Алиса, беги». Эта история вот уже семь лет живёт в афише Театра на Таганке.

В чём секрет успеха спектакля и причём тут Высоцкий? Давайте разбираться!

Начнём с особенностей режиссуры Максима Диденко

Максима знает весь мир. И это не преувеличение: он работал со множеством театров России и мира — ставил в Омске (откуда он родом), соседнем Новосибирске, в Москве, Петербурге, а ещё в Лондоне, Тель-Авиве, Берлине и других городах. Также он преподаёт и проводит тренинги, сотрудничая с самыми разными проектами и творческими объединениями. А ещё он актёр и хореограф. В общем, вы уже поняли, что Максим Диденко — личность интересная, многослойная и многогранная. Такими у него выходят и постановки.

Когда-то Максим ушёл из труппы драматического театра, потому что ему стало скучно в рамках классики и стандартов. В общем-то, скука — именно та эмоция, которую точно не вызывают его спектакли: зрителям просто некогда скучать. Максим смешивает жанры в общем котле сцены так, будто у него есть дневник Принца Полукровки из волшебного мира театра. В одном пространстве и мюзикл, и драма, и сказка, и перформанс, и даже цирк.

Авангардный дух Диденко сформировался в экспериментальной среде театров DEREVO и АХЕ. Позже были собственные проекты и увлечение акционизмом. Одна из его знаковых черт — обращение человека в материю: взмах режиссёрской палочкой и вот на сцене актёр-стул или, например, актёр-металлоконструкция. Диденко вообще не сторонник общепринятой нормы показать идеальную красоту, напротив, он смело обнажает все то, что принято прятать, скрывать за маской или недомолвками.

Насколько многогранны миры Диденко, столь неоднозначны отзывы о его спектаклях. И «Беги, Алиса, Беги» не осталась без разнополярных мнений. Там, где одни видят новизну и восхищаются тому, как режиссёру удаётся так филигранно сплести косы повествования, другие видят избыток телесности, надрыв, утрату смысла за пеленой крика и движения.

Куда, а главное зачем: о спектакле «Беги, Алиса, беги» в Театре на Таганке

Настало время рассказать причём же тут Высоцкий.

Дело в том, что премьеру — которая состоялась в феврале 2017 — приурочили к 80-ой годовщине со Дня рождения Владимира Семёновича, который был артистом Театра на Таганке и сыграл множество великих ролей. Постановки про Алису из волшебной страны тогда в афише не было… Однако выбрали эту историю, конечно, не просто так.

В конце 70-х прошлого века была выпущена музыкальная сказка на грампластинках по мотивам текста Льюиса Кэрролла. Песни для радиопостановки написал Высоцкий. Пластинка стала культовой — почти каждый год выпускали новые тиражи. Популярностью издание пользовалось до тех пор, пока на смену проигрывателем не пришли кассетные магнитофоны.

Вернёмся же к спектаклю Максима Диденко. Во-первых, он совсем — эстетически, визуально и содержательно — не похож на то, что создавалось на сцене Таганки в эпоху легендарного Юрия Любимова. И это, в общем-то, не удивительно. Если бы режиссёр пошёл по классическим сценариям — это было бы скучно. А как мы уже отмечали, в театре Диденко скуке кресла не нашлось.

Тем не менее, есть этой постановке то, что роднит её с постановками Таганки эпохи Высоцкого — бунтарский дух.

В оригинальном тексте мир маленькой девочки перевернулся с ног на голову. Диденко перевернул его снова. Но не в обратную сторону, а куда-то… по диагонали. Его «Беги, Алиса, беги» начинается судом, где Мартовский заяц требует от зрителей встать — в знак начала заседания. А потом на сцене появляется сразу три Алисы. Все они разного возраста. Если Высоцкий-поэт в 70-е прятал бунт между строк — в аллегориях, то здесь бунт вполне открыт. Однако и это не прямое высказывание и не манифест, а скорее череда вопросов: кто управляет нашим восприятием? насколько легко подменить мысль телевизионной картинкой? где грань между белым и чёрным? и что можно выдать за новый серый?

Визуально постановка и нарядна, и тревожна одновременно. Огромные картонные фигуры, мрачные проекции, громадные кофейные чашки с логотипами из поп-культуры — всё это превращается в живой символ машинного мира, где под вывеской прячется манипулятор. Даже песни Высоцкого звучат здесь не как дань памяти, а как нерв спектакля: острота, сарказм, боль — всё то, что когда-то заставляло верить в театр как в место, где всё ещё дозволено думать и анализировать.

В своих постановках Диденко часто обращается к достижениям мира техники: он использует экраны и проекции, чтобы передать многогранность миров и будто бы встроить одну вселенную в другую. Видеоряд не просто сопровождает действие, а создает иллюзорную плотность мира. В «Беги, Алиса, беги» цифровые образы вплетены в ткань костюмов и в волокна декораций: пространство сцены превращено в лабиринт проекций, где движение артистов продолжается отражением во множестве поверхностей.

За мюзикловыми вспышками скрывается серьезный разговор о взрослении — не только героини, но и общества. Алиса, вечно бегущая от безумия к осознанию, встречает своих двойников, спорит с самой собой и в финале сталкивается с главной угрозой — собственной темной стороной. Всё это переносит и зрителя в тот уголок подсознания, где можно и нужно побывать, чтобы поговорить с самим собой.

«Беги, Алиса, беги» — спектакль дерзкий и противоречий, что и делает его искусством.

Отзывы зрителей и критиков о спектакле «Беги, Алиса, беги» в Театре на Таганке

Мало кого (а может и вовсе таких не осталось) из зрителей оставили равнодушными образы, созданные художниками и костюмерами. Огромные зайцы-кролики с конечностями, которые двигаются будто на шарнирах — образ старой советской игрушки, но в такой величине они скорее пугают, чем вызывают ностальгию. Чеширский кот, который, ещё немного и сойдёт за булгаковского Бегемота. В какой-то момент на сцене появляется огромная пластиковая голова Высоцкого. Других визуальных тайн раскрывать не станем, чтобы сохранить интригу, если вы вдруг ещё не успели побывать на спектакле.

В целом, о спектакле «Беги, Алиса, беги» в Театре на Таганке можно отыскать самые разные отзывы.

Среди плюсов отмечают уже упомянутые эффектные декорации и костюмы, а ещё живой юмор текста и искреннюю самоотдачу актёров. Реже, но в основном в позитивном ключе упоминают глубину затронутых социальных и общечеловеческих тем, которые побуждают к размышлениям и обсуждению.

Конечно, как и в любом искусстве, нашлись и скептики, не понявшие и не принявшие вольности интерпретаций. Часть публики критикует постановку за излишне запутанную сюжетную линию.

Театральные критики во мнениях также разделились. Большинство, конечно, поддержало обсуждение внешней оригинальности в оформлении сцены и образов, а также “одобрили” выбор музыкального оформления. Однако нашлись и те, кто считает, что замысел спектакля становится очевиден с первых мгновений, что лишает зрителя интриги.

Ещё один интересный нюанс — спектакль будет воспринят по-разному в зависимости от насмотренности каждого зрителя. Режиссёр использует неожиданные культурные отсылки, черпая вдохновение не столько в оригинальном тексте Кэрролла, сколько в уже существующих интерпретаций истории в массовой культуре. Так можно заметить отсылки и к экранизации Тима Бёртона, и к культовой видеоигре из 2000-х American McGee’s Alice, где девочка была главной злодейкой.

В итоге восприятие «Беги, Алиса, беги» остаётся глубоко субъективным: оно зависит от личных ожиданий, вкусов и готовности зрителя включиться в многослойный диалог спектакля. От полярности мнений постановка становится ещё интереснее.