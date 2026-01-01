Максим Диденко Maxim Didenko
Максим Диденко

Maxim Didenko

Дата рождения
24 апреля 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
В каком театре играет

Биография Максима Диденко

Максим Владимирович Диденко — российский театральный режиссёр, актёр и хореограф, номинант премии «Золотая маска». Родился 24 апреля 1980 года в Омске.

Окончил Омский государственный университет и Санкт-Петербургскую театральную академию (курс Григория Козлова). Работал актёром театра Derevo, затем сотрудничал с Инженерным театром АХЕ, Центром современного искусства «Дах» и другими коллективами. Создал объединения «Барбузоны», The Drystone и «Русскую школу физического театра».

Ставил спектакли в Гоголь-центре, Театре Наций, Александринском театре, Театре имени Ленсовета и других. Часто сотрудничает с композитором Иваном Кушниром, хореографом Владимиром Варнавой, сценографом Марией Трегубовой. Педагог Школы-студии МХАТ и РГИСИ.

В 2020 году дебютировал в сериальном жанре с веб-сериалом «амроН» по роману Владимира Сорокина «Норма». Продолжает работать с экспериментальными форматами и мультимедийными проектами. Среди последних постановок — «Белая фабрика» в Лондоне (2023) и «Кремулятор» в Берлине (2024).

Amore more 6.3
Amore more (2022)

Фильмография Максима Диденко

Жанр
Год
Amore more 6.3
Amore more
драма, комедия 2022, Россия

