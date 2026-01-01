Концерт Басты в Санкт-Петербурге

Выступление Басты в Санкт-Петербурге стало подводить итоги уходящего года и дарить зрителям незабываемые музыкальные моменты. В этом году он вновь выходит на сцену Газпром Арены, самой большой крытой футбольной арене Восточной Европы, где его концерты стали предновогодней традицией для северной столицы.

Значимые моменты

Баста не раз удивлял петербургскую публику яркими премьерами и коллаборациями. Например, хит «Поезда» с Женей Трофимовым и «Комнатой культуры» впервые прозвучал именно в Санкт-Петербурге. В 2025 году прошла концертная премьера композиции «Девочка в цветах» с Дмитрием Журавлевым, а на первом выступлении в 2023 году музыкант исполнил совместный трек со Смоки Мо — «Каменные цветы», как искреннее признание в любви к городу.

Гостевые участники

На сцену Газпром Арены Баста приглашал таких артистов, как Гуф, ICEGERGERT и Miravi. Каждое выступление сопровождается специально подготовленными декорациями, которые переносят зрителей в атмосферу культового клуба Gazgolder или знакомые городские пейзажи.

Лучшие хиты

Не обойдется и без исполнения самых известных хитов Басты. С десятками тысяч зрителей он поет «Любовь без памяти», «Медлячок», «Урбан», «Сансару» и, конечно, «Мою игру». По данным Яндекс Музыки, в 2025 году Баста снова стал артистом с самой большой уникальной аудиторией — более 27 миллионов слушателей. VK Музыка наградила его концерты в Лужниках наградой «Солдаут года», собрав 150 тысяч зрителей.

Неповторимое шоу

Каждое выступление Басты — это не только музыка, но и праздник для чувств зрителей. Он создает атмосферу радости и сюрпризов, заставляя всех забыть о повседневных заботах и насладиться моментом.