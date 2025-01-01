Онегин. Беспринципность

Музыкально-иммерсивный спектакль по произведениям Пушкина и Чайковского

Приглашаем вас на уникальный музыкально-иммерсивный спектакль, который объединяет в себе творчество двух выдающихся личностей русской культуры — Александра Сергеевича Пушкина и Петра Ильича Чайковского. Это событие станет настоящим праздником для любителей театра и музыки!

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: Аркадий Гевондов — известный театральный деятель, который привносит в свои работы уникальную атмосферу и эмоциональную глубину.

Аркадий Гевондов — известный театральный деятель, который привносит в свои работы уникальную атмосферу и эмоциональную глубину. Музыкальные руководители: Ольга Ступнева — заслуженная артистка России, обладающая богатым опытом в музыкальном сопровождении театральных постановок. Людмила Халлаева — лауреат международных конкурсов, виртуозно исполняющая классическую музыку на фортепиано.

Художник: Татьяна Малкова — создатель уникальных визуальных концепций, которые помогают погрузиться в атмосферу спектакля.

Татьяна Малкова — создатель уникальных визуальных концепций, которые помогают погрузиться в атмосферу спектакля. Балетмейстер: Наталья Куричьева — талантливый хореограф, чьи работы соединяют в себе традиции и современность.

Продолжительность

Спектакль длится 2 часа 15 минут с антрактом, что позволит вам насладиться как музыкальными, так и театральными моментами без спешки.

Интересные факты

Пушкина и Чайковского связывают глубокие корни русской культуры. Их произведения продолжают вдохновлять не только театралов, но и музыкантов по всему миру. Этот спектакль — великолепная возможность увидеть, как классика может быть интерпретирована в современном театре.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего театрального события!