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Киноафиша Онегин. Беспринципность

Онегин. Беспринципность

Постановка
Дом Кочневой 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкально-иммерсивный спектакль по произведениям Пушкина и Чайковского

Приглашаем вас на уникальный музыкально-иммерсивный спектакль, который объединяет в себе творчество двух выдающихся личностей русской культуры — Александра Сергеевича Пушкина и Петра Ильича Чайковского. Это событие станет настоящим праздником для любителей театра и музыки!

Команда спектакля

  • Режиссёр-постановщик: Аркадий Гевондов — известный театральный деятель, который привносит в свои работы уникальную атмосферу и эмоциональную глубину.
  • Музыкальные руководители:
    • Ольга Ступнева — заслуженная артистка России, обладающая богатым опытом в музыкальном сопровождении театральных постановок.
    • Людмила Халлаева — лауреат международных конкурсов, виртуозно исполняющая классическую музыку на фортепиано.
  • Художник: Татьяна Малкова — создатель уникальных визуальных концепций, которые помогают погрузиться в атмосферу спектакля.
  • Балетмейстер: Наталья Куричьева — талантливый хореограф, чьи работы соединяют в себе традиции и современность.

Продолжительность

Спектакль длится 2 часа 15 минут с антрактом, что позволит вам насладиться как музыкальными, так и театральными моментами без спешки.

Интересные факты

Пушкина и Чайковского связывают глубокие корни русской культуры. Их произведения продолжают вдохновлять не только театралов, но и музыкантов по всему миру. Этот спектакль — великолепная возможность увидеть, как классика может быть интерпретирована в современном театре.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
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