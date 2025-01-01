Музыка из кино на органе и не только

Музыка из кино на органе в Анненкирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт в Анненкирхе, который перенесет вас в мир незабываемых кинозвуков. В программе прозвучат культовые мелодии из таких шедевров, как «Гарри Поттер», «Титаник», «Властелин колец», «Ходячий замок Хоула» и «Пираты Карибского моря».

Музыка, которая вызывает воспоминания

Эта программа станет настоящим путешествием в прошлое, напоминая о детских днях, первых купленных кассетах и томительном ожидании выхода в прокат любимых фильмов. Каждый аккорд заставит вас вспомнить горячие споры о том, что лучше — книга или фильм.

Исполнители

В этот вечер для вас выступят:

Ансамбль солистов Оркестра 1703 под художественным руководством Георгия Фёдорова;

Органисты Николай Бронзов и Ольга Котлярова.

Визуальное оформление

Стены зала украсят медиапроекции от арт-студии «Ветер», создавая неповторимую атмосферу и дополняя музыкальное сопровождение.

Формат исполнения

Музыка будет исполняться на электрооргане, что придаст звучанию особую глубину и атмосферность. Не упустите возможность насладиться этим волшебным вечером!