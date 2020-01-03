Спектакль Барабаны в ночи

Возвращение к Брехту

Спектакль Юрия Бутусова основан на одной из ранних пьес Бертольта Брехта — «Барабаны в ночи», которая стала первым значимым шагом Брехта в драматургию. История, рассказывающая о Андреасе Краглере, солдате, который ушел на войну и пропал без вести, сталкивает нас с трагичной ситуацией: после четырёх лет отсутствия Краглер возвращается, но обнаруживает, что его невеста Анна приняла предложение другого мужчины, фабриканта Мурка, от которого ждёт ребёнка. Однако возвращение Краглера оказывается слишком поздним. Это драматическая и страстная «человеческая комедия» о том, как маленькая человеческая судьба сталкивается с большими историческими и социальными обстоятельствами.

Тема спектакля

Спектакль Юрия Бутусова — это история о человеке, о маленьком солдате, который оказался в центре водоворота исторических и социальных изменений, не в силах их контролировать. Брехт, исследуя тему человеческих переживаний на фоне жестокой и абсурдной реальности войны, воплотил в «Барабанах в ночи» трагизм, который затрагивает личные судьбы, отношения и внутренние конфликты героев.

Театральная форма и подход

Юрий Бутусов продолжает работу над наследием Брехта, сочетая реалистичное изображение персонажей с аллегорической и философской глубиной пьесы. Это возвращение к раннему Брехту, который в этой пьесе ещё не утратил своей новаторской силы и создает мощный, эмоциональный и размышляющий спектакль о человеческих ценностях в условиях войны.