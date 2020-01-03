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Барабаны в ночи
Билеты от 3000₽
Киноафиша Барабаны в ночи

Спектакль Барабаны в ночи

Феерическое треш-шапито Юрия Бутусова
Постановка
Театр им. Пушкина 18+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Возвращение к Брехту

Спектакль Юрия Бутусова основан на одной из ранних пьес Бертольта Брехта — «Барабаны в ночи», которая стала первым значимым шагом Брехта в драматургию. История, рассказывающая о Андреасе Краглере, солдате, который ушел на войну и пропал без вести, сталкивает нас с трагичной ситуацией: после четырёх лет отсутствия Краглер возвращается, но обнаруживает, что его невеста Анна приняла предложение другого мужчины, фабриканта Мурка, от которого ждёт ребёнка. Однако возвращение Краглера оказывается слишком поздним. Это драматическая и страстная «человеческая комедия» о том, как маленькая человеческая судьба сталкивается с большими историческими и социальными обстоятельствами.

Тема спектакля
Спектакль Юрия Бутусова — это история о человеке, о маленьком солдате, который оказался в центре водоворота исторических и социальных изменений, не в силах их контролировать. Брехт, исследуя тему человеческих переживаний на фоне жестокой и абсурдной реальности войны, воплотил в «Барабанах в ночи» трагизм, который затрагивает личные судьбы, отношения и внутренние конфликты героев.

Театральная форма и подход
Юрий Бутусов продолжает работу над наследием Брехта, сочетая реалистичное изображение персонажей с аллегорической и философской глубиной пьесы. Это возвращение к раннему Брехту, который в этой пьесе ещё не утратил своей новаторской силы и создает мощный, эмоциональный и размышляющий спектакль о человеческих ценностях в условиях войны.

Режиссер
Юрий Бутусов
В ролях
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Алексей Рахманов
Иван Литвиненко
Александр Матросов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Барабаны в ночи Барабаны в ночи Барабаны в ночи Барабаны в ночи Барабаны в ночи Барабаны в ночи Барабаны в ночи Барабаны в ночи Барабаны в ночи Барабаны в ночи

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