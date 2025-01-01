Спектакль Чешский юмор. Знакомьтесь, Карел Чапек!

Театральное шоу за столиком кафе: «Каменный гость»

Приглашаем вас на уникальное театральное представление в формате ужина, где каждый вечер становится настоящим театральным событием. Представьте, как обычный день превращается в легкий театральный вечер: огни города в панорамных окнах, вкусный ужин и бокал с любимым напитком создают идеальную атмосферу.

Что вас ждет?

Это мероприятие порадует романтические пары, отлично подойдет для дружеских компаний и будет интересно родителям, которые любят театр. Более того, «Каменный гость» станет настоящей находкой для любителей всего необычного. У нас вы также можете отпраздновать дни рождения и памятные даты!

Литературное путешествие в Чехию

Вас ждет легкое литературное путешествие в Чехию начала XX века — Золотой век чешской литературы. В гости к нам придет импозантный чешский писатель — КАРЕЛ ЧАПЕК! В его рассказах вы найдете тонкую иронию и палитру жизни Чехии, отражающую характерные черты европейской культуры. В антрактах звучит чешская музыка в записи, представленная Чешским Культурным центром.

Формат мероприятия

Спектакль состоит из трех историй длительностью по 15 минут. Во время антрактов вы сможете заказать еду и напитки по меню. В заключение вас ждет веселый интерактив и фотосессия. Ресторанная рассадка предполагает отдельный столик от двух билетов.

Актеры и время

В амплуа К. Чапека выступит актер Театра на Малой Ордынке (бывший Театр Луны) — МАКСИМ ЛЕБЕДЕВ. Сбор гостей начнется в 19:00 и продлится до 19:30. Начало спектакля в 20:00.