Банкет (взрослые игры)
Киноафиша Банкет (взрослые игры)

Спектакль Банкет (взрослые игры)

12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Банкет (взрослые игры)» — легкая сентиментальная комедия в духе Нила Саймона

Знаменитый Парижский адвокат решает устроить званый ужин, на который приглашает состоятельных мужчин и очаровательных женщин. Однако, ни он, ни его жена не появляются на приеме. Кто же тогда собрал всех этих людей и с какой целью? Эта легкая сентиментальная комедия полна неожиданных поворотов и захватывающих интриг, которые вряд ли оставят зрителей равнодушными.

Захватывающий сюжет и звездный состав

Спектакль сочетает в себе элементы остросюжетной драмы и комедии. Интрига, достойная пера Агаты Кристи, заставляет зрителей гадать о мотивах персонажей до самого конца. Учитывая, что в спектакле участвуют лучшие актеры российского театра, зрители могут ожидать высококлассную игру и яркие эмоции на сцене.

Не упустите возможность посетить «Банкет»

Эта комедия обещает стать незабываемым событием для всех любителей театра. Погрузитесь в мир остроумия, страсти и неожиданных открытий. Не пропустите шанс провести два увлекательных часа в компании наших героев!

Режиссер
Сергей Арцибашев
В ролях
Даниил Спиваковский
Ольга Прокофьева
Алёна Яковлева
Валерий Ярёменко
