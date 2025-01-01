«Банкет (взрослые игры)» — легкая сентиментальная комедия в духе Нила Саймона

Знаменитый Парижский адвокат решает устроить званый ужин, на который приглашает состоятельных мужчин и очаровательных женщин. Однако, ни он, ни его жена не появляются на приеме. Кто же тогда собрал всех этих людей и с какой целью? Эта легкая сентиментальная комедия полна неожиданных поворотов и захватывающих интриг, которые вряд ли оставят зрителей равнодушными.

Захватывающий сюжет и звездный состав

Спектакль сочетает в себе элементы остросюжетной драмы и комедии. Интрига, достойная пера Агаты Кристи, заставляет зрителей гадать о мотивах персонажей до самого конца. Учитывая, что в спектакле участвуют лучшие актеры российского театра, зрители могут ожидать высококлассную игру и яркие эмоции на сцене.

