Спектакль Аленький цветочек

Сказка о любви и преодолении зла

В Башкирском государственном театре кукол пройдет захватывающий спектакль по мотивам известной сказки «Аленький цветочек». Это история о младшей дочери богатого купца, которая мечтает получить в подарок удивительный цветок, увиденный ею во сне. Она убеждена, что именно он принесет ей счастье.

Когда отец отправляется в далёкое путешествие, он действительно находит этот цветок. Но, к его ужасу, оказывается, что он растет в саду у страшного чудища, которое требует в обмен самое ценное — свою дочь.

Тем не менее, доброта и сострадание девушки, а также ее истинная любовь становятся ключом к освобождению чудовища от магических чар, наложенных на него злой волшебницей в детстве.

Спектакль будет интересен всем, кто ценит театральные постановки о любви, преданности и силе человеческого духа.