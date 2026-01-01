Оповещения от Киноафиши
Чудеса у Лукоморья
Киноафиша Чудеса у Лукоморья

Спектакль Чудеса у Лукоморья

Постановка
Татарский театр «Нур» 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Чудеса у Лукоморья: Яркое представление для детей

В удивительном спектакле «Чудеса у Лукоморья» театра «Нур» юные зрители встретятся с полюбившимися героями великих пушкинских сказок. Они смогут вновь увидеть знакомые персонажи из «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о попе и работнике его Балде» и «Сказки о золотом петушке».

Этот представление обещает подарить детям незабываемые впечатления, насыщенные яркими образами, музыкальными номерами и интерактивными моментами, позволяющими активно участвовать в происходящем на сцене.

Сказки Александра Сергеевича Пушкина — это не просто истории, они учат детей добру, справедливости и ценности дружбы. Спектакль станет отличной возможностью для семейного просмотра и пробуждения интереса к литературному наследию России.

Не упустите шанс оказаться в волшебном мире, где сбываются мечты и происходят чудеса. Убедитесь, что ваша семья готова к встрече с классикой русской литературы в уникальной театральной интерпретации!

В других городах
Март
29 марта воскресенье
12:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36

