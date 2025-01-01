Спектакль Балетная рапсодия

Гала-концерт солистов балета Арт-Центра «Сен-Мишель»

Арт-Центр «Сен-Мишель» приглашает зрителей на уникальный Гала-концерт солистов балета, который представит лучшие образцы классического танца. На сцене откроется волнующее путешествие по миру балетного Петербурга, где каждый танец расскажет историю, наполненную душевным трепетом и виртуозным мастерством артистов.

Балетная традиция Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург – это не просто город, но и признанная мировая столица классического балета. Именно здесь, в XIX веке, при участии знаменитого балетмейстера Мариуса Петипа и композитора Петра Чайковского, были созданы бессмертные шедевры, такие как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». В XX веке Санкт-Петербург стал родиной хореографов, изменивших лицо балетного искусства, таких как Михаил Фокин, Джордж Баланчин, Федор Лопухов и Юрий Григорович.

Традиции и новаторство Арт-Центра «Сен-Мишель»

Арт-Центр «Сен-Мишель» продолжает развивать славные традиции русского балета, представляя его лучшие образцы на международных сценах Европы, Японии и Латинской Америки. Компания, вдохновленная опытом «Русских сезонов» Сергея Дягилева, открыта для экспериментов и поиска новых форм в балетном искусстве, оставаясь верной классике.

Не пропустите этот уникальный концерт, который подарит вам яркие эмоции и погрузит в атмосферу великого балетного искусства Санкт-Петербурга!