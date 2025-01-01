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Балетная рапсодия
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Спектакль Балетная рапсодия

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Гала-концерт солистов балета Арт-Центра «Сен-Мишель»

Арт-Центр «Сен-Мишель» приглашает зрителей на уникальный Гала-концерт солистов балета, который представит лучшие образцы классического танца. На сцене откроется волнующее путешествие по миру балетного Петербурга, где каждый танец расскажет историю, наполненную душевным трепетом и виртуозным мастерством артистов.

Балетная традиция Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург – это не просто город, но и признанная мировая столица классического балета. Именно здесь, в XIX веке, при участии знаменитого балетмейстера Мариуса Петипа и композитора Петра Чайковского, были созданы бессмертные шедевры, такие как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». В XX веке Санкт-Петербург стал родиной хореографов, изменивших лицо балетного искусства, таких как Михаил Фокин, Джордж Баланчин, Федор Лопухов и Юрий Григорович.

Традиции и новаторство Арт-Центра «Сен-Мишель»

Арт-Центр «Сен-Мишель» продолжает развивать славные традиции русского балета, представляя его лучшие образцы на международных сценах Европы, Японии и Латинской Америки. Компания, вдохновленная опытом «Русских сезонов» Сергея Дягилева, открыта для экспериментов и поиска новых форм в балетном искусстве, оставаясь верной классике.

Не пропустите этот уникальный концерт, который подарит вам яркие эмоции и погрузит в атмосферу великого балетного искусства Санкт-Петербурга!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1400 ₽

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