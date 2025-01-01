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Касатка. Новый полет
Киноафиша Касатка. Новый полет

Спектакль Касатка. Новый полет

Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Возвращение легенды в Молодёжном театре на Фонтанке

1 декабря 2021 года спектакль «Касатка», ставший символом Молодёжного театра, завершил свой 395-й показ и покинул сцену после 22 лет постоянных аншлагов. За время своего существования он завоевал огромную популярность, став одним из лидеров зрительских симпатий. «Касатка» гастролировала по городам России и за рубежом, включая Москву, Париж, Берлин и Милан. Зрители возвращались к этому спектаклю снова и снова, а Молодёжный театр каждый сезон открывал свой репертуар именно этой постановкой.

Возвращение на сцену

Теперь любимый спектакль возвращается на сцену Молодёжного театра. Режиссёр Семён Спивак сохранит оригинальное видение, которое подарило «Касатке» её особую атмосферу. На сцене вновь появится яблоня с сочными плодами, разработанная художниками Мартом Китаевым и Михаилом Платоновым. Однако актерский состав претерпел значительные изменения. Главную роль Марьи Косаревой исполнит выпускница мастерской Семёна Спивака Алиса Варова. Её партнёрами по сцене станут Андрей Кузнецов, Александр Тихановский, Василина Кириллова, Дарья Вершинина, Александр Рыбаков, Сергей Малахов, Руслан Бальбуциев, Ульяна Ворожейкина и Александра Прохорова. Зрители также встретят и своих прежних любимцев: заслуженных артистов России Татьяну Григорьеву, Сергея Барковского, Елену Соловьёву и артиста Алексея Одинга.

О спектакле

«Касатка» — лирическая комедия Алексея Толстого, написанная в 1916 году, представляет собой добрую и романтичную сказку о любви. В спектакле рассказывается о бывшей эстрадной примадонне Марье Косаревой, князе Бельском, живущем у неё на содержании, и приживалке Абраме Желтухине. Марью Косареву все называют «касаткой» — «деревенской ласточкой», потому что её душа стремится к свободному полёту. Поездка в деревню на свадьбу воспитанников тётушки князя изменит жизнь не только самой Марьи, но и многих других персонажей.

Не упустите возможность увидеть возрождённую «Касатку», которая вновь радует зрителей своей уникальной атмосферой и чарующей историей любви.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Алиса Варова
Андрей Кузнецов
Татьяна Григорьева
Александр Тихановский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
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