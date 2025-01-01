Спектакль Норма

Опера Винченцо Беллини в постановке Юрия Александрова

4 сентября и 21 октября 2021 года театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представил премьеру оперы Винченцо Беллини «Норма», постановку которой создал народный артист России Юрий Исаакович Александров. Написанное в 1831 году на основе трагедии Суме «Норма, или Детоубийство», это произведение стало мировым оперным бестселлером, но сегодня редко исполняется на сценах театров.

Продолжение традиции мировой классики

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» продолжает свою традицию знакомства зрителей с редко исполняемыми шедеврами мировой классики. Постановка Юрия Александрова позволяет взглянуть на классику с новой стороны, показать чувства героев произведения, которые могут быть близки современному зрителю. В этой интерпретации бессмертный шедевр Беллини обрёл новые краски и смыслы, а сама опера ожила на сцене, предложив зрителю свежий взгляд на классическое произведение.

Новая жизнь на сцене

Режиссура Ю.И. Александрова привносит в «Норму» современные акценты, при этом сохраняя уважение к оригинальному произведению. Таким образом, опера получает новое звучание, освещая глубокие чувства и переживания героев, что делает её актуальной для сегодняшнего зрителя.