Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Норма
Киноафиша Норма

Спектакль Норма

Постановка
Санктъ-Петербургъ Опера 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Опера Винченцо Беллини в постановке Юрия Александрова

4 сентября и 21 октября 2021 года театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представил премьеру оперы Винченцо Беллини «Норма», постановку которой создал народный артист России Юрий Исаакович Александров. Написанное в 1831 году на основе трагедии Суме «Норма, или Детоубийство», это произведение стало мировым оперным бестселлером, но сегодня редко исполняется на сценах театров.

Продолжение традиции мировой классики

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» продолжает свою традицию знакомства зрителей с редко исполняемыми шедеврами мировой классики. Постановка Юрия Александрова позволяет взглянуть на классику с новой стороны, показать чувства героев произведения, которые могут быть близки современному зрителю. В этой интерпретации бессмертный шедевр Беллини обрёл новые краски и смыслы, а сама опера ожила на сцене, предложив зрителю свежий взгляд на классическое произведение.

Новая жизнь на сцене

Режиссура Ю.И. Александрова привносит в «Норму» современные акценты, при этом сохраняя уважение к оригинальному произведению. Таким образом, опера получает новое звучание, освещая глубокие чувства и переживания героев, что делает её актуальной для сегодняшнего зрителя.

Режиссер
Юрий Александров
В ролях
Евгения Кравченко
Мария Бочманова
Олеся Гордеева
Татьяна Кальченко
Виктория Мартемьянова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
13 августа в 18:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детское иммерсивное шоу «Магия»
6+
Детский Иммерсивный
Детское иммерсивное шоу «Магия»
24 августа в 12:15 Casino Museum
от 600 ₽
Аида
12+
Опера
Аида
24 октября в 19:00 Михайловский театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше