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Киноафиша Бунин. Мужчина и женщина

Спектакль Бунин. Мужчина и женщина

Постановка
Легенда 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Самый масштабный спектакль в театре «Легенда»

Спектакль «Бунин. Мужчина и женщина» в театре «Легенда» представляет собой захватывающую энциклопедию любовных драм. Это инсценировка пяти рассказов Ивана Бунина, предлагающая зрителям уникальную возможность увидеть и пережить множество граней великого чувства любви через призму гениальной прозы автора.

Тематика и сюжет

Любовь в спектакле предстает в своих самых различных проявлениях: от взаимной и безответной до счастливой и опустошающей, от жертвенной до спасающей. Постановка погружает зрителей в сложный и многослойный мир чувств и эмоций, раскрывая перед ними все нюансы любовных отношений.

Особенности постановки

Спектакль представляет собой одну из самых масштабных постановок театра «Легенда». В нем участвует яркий состав труппы, состоящий из четырнадцати талантливых актёров и актрис. Каждый из них приносит на сцену свою энергию молодости, красоты и выразительности, создавая захватывающее зрелище, полное эротики, озорства и стремления к жизни и любви.

Не пропустите

Этот спектакль предлагает не просто театральное представление, но и возможность глубже понять и прочувствовать многогранность человеческих эмоций, как они представлены в произведениях Бунина.

Приходите и переживите «солнечный удар» любви вместе с героями спектакля!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 16 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Легенда Санкт-Петербург, Выборгская, 4, корп. 2
19:15 от 1800 ₽

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