Бал Вивальди при свечах

Грандиозный бал в честь Антонио Вивальди в Колонном зале Дома Союзов

Приглашаем вас на изысканный бал с участием солистов Русского балета! Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 19:00. Этот торжественный вечер пройдет 26 сентября 2026 года в Колонном зале Дома Союзов.

Музыкальное вдохновение

На балу в честь Антонио Вивальди зрители смогут насладиться утонченной музыкой маэстро. Мы призываем гостей соблюдать дресс-код: черно-белый с элементами барочного золота. В мерцании тысяч свечей и окружении изысканных канделябров вас будут встречать балетные пары, одетые в костюмы эпохи великого композитора.

Звезды сцены

На сцену Колонного зала выйдут выдающиеся музыканты: лауреат международных конкурсов, альтистка Ольга Жмаева, виолончелист Петр Кондрашин и скрипачка Елена Ревич. Кульминацией вечера станет премьера недавно найденного произведения Вивальди в уникальной инструментовке.

Великолепие звучания

Шедевры Вивальди прозвучат в исполнении Государственного Кремлевского духового оркестра под управлением заслуженного артиста России Игоря Шевернёва. Вивальди, будучи великим скрипачом, занял особое место в истории музыки, написав около 100 концертов для духовых инструментов.

Оперные шедевры

Яркие примеры барочной оперной музыки будут исполнены волшебным баритоном Андреем Батуркиным — солистом Театра Станиславского и Немировича-Данченко, а также обладательницей лирико-драматического сопрано, автором проекта — Верой Кононовой.

Не упустите уникальную возможность стать частью этого незабываемого вечера, объединяющего музыкальное искусство, балет и великолепие барочной эпохи!