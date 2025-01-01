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Zoloto. Summer Sound x билайн
Киноафиша Zoloto. Summer Sound x билайн

Zoloto. Summer Sound x билайн

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка любви под открытым небом: ZOLOTO на Summer Sound x билайн в Петербурге

3 августа в 19:30 в Санкт-Петербурге группа ZOLOTO выступит на фестивале Summer Sound x билайн. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

Новый альбом и хиты

На концерте ZOLOTO прозвучат песни с нового альбома «Перевоплотиться», а также давно полюбившиеся слушателям хиты. Музыка группы — это словно прикосновение к чему-то большему, и она точно оставит след в сердцах зрителей.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться атмосферой лета, музыки и любви. Это выступление обязательно стоит услышать! Мы ждем вас в Петербурге!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 3000 ₽

Фотографии

Zoloto. Summer Sound x билайн

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