Zoloto. Summer Sound x билайн

3 августа в 19:30 в Санкт-Петербурге группа ZOLOTO выступит на фестивале Summer Sound x билайн. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки.
На концерте ZOLOTO прозвучат песни с нового альбома «Перевоплотиться», а также давно полюбившиеся слушателям хиты. Музыка группы — это словно прикосновение к чему-то большему, и она точно оставит след в сердцах зрителей.
Приходите насладиться атмосферой лета, музыки и любви. Это выступление обязательно стоит услышать! Мы ждем вас в Петербурге!