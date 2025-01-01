Zoloto. Summer Sound x билайн

Музыка любви под открытым небом: ZOLOTO на Summer Sound x билайн в Петербурге

3 августа в 19:30 в Санкт-Петербурге группа ZOLOTO выступит на фестивале Summer Sound x билайн. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

Новый альбом и хиты

На концерте ZOLOTO прозвучат песни с нового альбома «Перевоплотиться», а также давно полюбившиеся слушателям хиты. Музыка группы — это словно прикосновение к чему-то большему, и она точно оставит след в сердцах зрителей.

Не упустите возможность!

Приходите насладиться атмосферой лета, музыки и любви. Это выступление обязательно стоит услышать! Мы ждем вас в Петербурге!