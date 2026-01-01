Оповещения от Киноафиши
Elena et les garçons
Elena et les garçons

6+
Возраст 6+
О концерте

Завораживающее музыкальное шоу с итальянскими хитами

Это завораживающее музыкальное шоу, где звучат хиты итальянской музыки 70-80-х годов. На сцене вы услышите произведения таких знаменитостей, как Ricchi e Poveri, Al Bano & Romina Power, Riccardo Fogli и Adriano Celentano.

Что ждет зрителей?

В программе концерта - романтичные композиции, которые создадут идеальное сопровождение для незабываемого вечера. Это возможность не только насладиться музыкой, но и погрузиться в атмосферу ностальгии.

Организаторы концерта

Концерт организован талантливыми музыкантами, которые черпают вдохновение из итальянской музыки прошлого века. Их цель - передать дух времени и создать уникальное музыкальное событие.

Почему стоит пойти?

Коллектив предлагает уникальную возможность услышать любимые хиты в живом исполнении. Концерт обещает стать настоящим музыкальным опытом, объединяющим лучшие композиции итальянской эстрады.

Кому будет интересно?

Концерт привлечет поклонников итальянской музыки и романтических мелодий. Вас ждут задорные хиты от Ricchi e Poveri и Al Bano & Romina Power, романтичные композиции Riccardo Fogli, а также вдохновляющие мелодии от Adriano Celentano и Toto Cutugno. Это музыкальное путешествие позволит вам насладиться атмосферой вечного праздника и провести романтический вечер под звуки живой музыки.

Апрель
19 апреля воскресенье
20:00
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а

