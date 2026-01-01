Рок-праздник от группы «Азон» в Омске

30 сентября в Омске состоится концерт легендарной панк-группы «Азон», приуроченный к презентации их нового альбома «К Свету!». В этот день музыканты приглашают всех любителей живой музыки на незабываемое мероприятие в «Rock Club» по адресу: улица Лермонтова, д. 63.

Проверенные временем хиты и новые композиции

На концерте зрителей ждет мощная программа, включающая как проверенные хиты, так и новые песни с последнего альбома, который уже успел завоевать признание поклонников. Группа известна своей яркой энергетикой и атмосферой праздника, которые заставляют зрителей забыть о повседневных заботах.

Не упустите шанс!

Билеты на концерт уже в продаже. Спешите приобрести первые 10 билетов по специальной цене – всего 900 рублей. Существует также возможность приобрести билет на двоих всего за 1600 рублей. Учтите, что с каждым днем стоимость билетов будет расти, а на входе они будут стоить в два раза дороже. Не упустите шанс стать частью рок-истории!

Ошибка в центре внимания

Группа «Азон», существующая более 25 лет, на протяжении своего времени сохраняет неподдельную честность в текстах и близость к своим поклонникам. Она представляет собой синтез бунтарского духа панк-рока и легкости, что делает их музыку по-настоящему уникальной. Своими острыми, иногда саркастичными, а иногда веселыми песнями группа умело сочетает серьезные темы и развлечение, что за время своего существования принесло ей таких поклонников, как никто другой.

Достижения группы

На данный момент у «Азон» в дискографии значатся 10 студийных альбомов, 5 EP, live-альбом и несколько сборников. Группа становилась финалистом и номинантом на премию «Чартова Дюжина» в 2023-2026 годах, а также занимала 2 место в ежегодной «Чартовой Дюжине» в 2022 году. Они выступают под крылом крупнейшего музыкального лейбла «Союз Мьюзик».

Будем рады видеть вас на концерте, который обещает быть полным сюрпризов и незабываемых моментов!