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Валерий Семин
Киноафиша Валерий Семин

Валерий Семин

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Валерия Сёмина в Омском государственном музыкальном театре

Приглашаем вас на юбилейные концерты Валерия Сёмина «Неужели 60?!» — знаменитого заслуженного артиста России, который прославился как баянист, композитор и вокалист. Также он известен как соведущий популярных телепрограмм «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души». На его концертах царит душевная атмосфера, объединяющая разные поколения.

Музыка, вдохновляющая на жизнь

«Я иду по жизни с баяном…» — такой девиз сопровождает Валерия Сёмина на протяжении всей его карьеры. Уникальный музыкант-мультинструменталист с детства не расстаётся с баяном, который в его руках творит настоящие чудеса. Эти музыкальные вечера создают атмосферу домашнего праздника и дарят слушателям непередаваемые эмоции.

Каждый концерт Валерия Сёмина собирает полный зал зрителей и поклонников его творчества. Участники мероприятий уходят с отличным настроением и воспоминаниями, которые остаются в сердцах надолго. Это идеальное мероприятие для семейного отдыха и любителей народной музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Приходите всей семьёй и наслаждайтесь творчеством Валерия Сёмина!

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В других городах
Октябрь
25 октября воскресенье
18:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 2000 ₽

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