Мурат Тхагалегов
Киноафиша Мурат Тхагалегов

Мурат Тхагалегов

18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт Мурата Тхагалегова в вашем городе

Артист прославился такими хитами, как «Калым», «На дискотеку» и «Украдёт и позовёт». Гости мероприятия смогут насладиться его популярными композициями.

Мурат Тхагалегов — не просто исполнитель, а настоящая звезда, знакомая многим. Его песни прочно вошли в жизнь меломанов и дошли до сердец слушателей по всему миру. Каждый сможет узнать хотя бы один его трек!

Приготовьтесь к насыщенной программе, в которой артист исполнит все свои лучшие хиты. Концерт станет идеальным событием для поклонников живой музыки и качественного исполнения.

Купить билет на концерт Мурат Тхагалегов

Март
Апрель
Июнь
1 марта воскресенье
19:00
Premio Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 1в
от 1400 ₽
3 марта вторник
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 1500 ₽
19:00
Borjia Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна
5 марта четверг
19:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 1300 ₽
7 марта суббота
22:00
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
от 1200 ₽
29 марта воскресенье
18:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 2500 ₽
18:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 1200 ₽
3 апреля пятница
18:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 3500 ₽
12 июня пятница
18:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2499 ₽
13 июня суббота
18:00
Руки вверх! Новосибирск, Красный просп., 37
от 2500 ₽
14 июня воскресенье
18:00
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
от 1700 ₽

