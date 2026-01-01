Концерт Мурата Тхагалегова в вашем городе

Артист прославился такими хитами, как «Калым», «На дискотеку» и «Украдёт и позовёт». Гости мероприятия смогут насладиться его популярными композициями.

Мурат Тхагалегов — не просто исполнитель, а настоящая звезда, знакомая многим. Его песни прочно вошли в жизнь меломанов и дошли до сердец слушателей по всему миру. Каждый сможет узнать хотя бы один его трек!

Приготовьтесь к насыщенной программе, в которой артист исполнит все свои лучшие хиты. Концерт станет идеальным событием для поклонников живой музыки и качественного исполнения.