Постановка
Театр «Тмин» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Комедия Бранислава Нушича в театре «Тмин»

В Театре «Тмин» состоится спектакль по пьесе сербского писателя Бранислава Нушича «Автобиография». Эта работа представляет собой яркий пример юмора и сатиры, которые сделали Нушича классиком российских театров.

Бранислав Нушич стал выдающимся автором, заставившим улыбаться всю Европу. Его комедии пользовались огромной популярностью, зрители выстраивались в очередь за билетами, чтобы насладиться его произведениями.

Несмотря на любовь публики, Нушича долгое время не принимали в Академию наук, считая его творчество недостаточно серьезным. В ответ на это в 1924 году писатель создал свою «Автобиографию», указывая на то, что каждый член Академии должен был написать автобиографию, и он решил сделать это заранее.

Книга наполнена доступной философией Нушича, рассказывающей об окружающем мире простым языком. Спектакль «Автобиография» обязательно понравится тем, кто ценит остроумие и сатиру в театральных постановках.

Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
17:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
13 марта пятница
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽
7 апреля вторник
19:00
Театр «Тмин» Краснодар, Гоголя, 80
от 1000 ₽

