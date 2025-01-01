Меню
Гуси-лебеди
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Новый театр кукол 0+
Режиссер Сергей Балыков
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сказка о Машеньке и гуслях-лебедях: классика на сцене Нового театра кукол

Сюжет этой знаменитой русской сказки знаком каждому с детства. Главные герои — родители, которые, отправляясь на ярмарку, оставляют дочь Машеньку присматривать за младшим братом. Однако, увлекшись играми с подружками, Машенька забывает о своем задании, и злые гуси-лебеди уносят Иванушку в дремучий лес.

Приключения и встречи

В этом спектакле-путешествии зрителей ждут увлекательные встречи с яркими персонажами: Бабой-Ягой, задорным лешим и добрыми героями, такими как Печка и Яблонька. Каждая встреча наполнена волшебством и поучительными моментами, которые делают эту историю не только развлекательной, но и поучительной.

Сказка с глубоким смыслом

Классический спектакль по мотивам этой красивой и поэтичной русской сказки напоминает зрителям, что истинная красота — это результат труда и усилий человеческих рук. Поднимаемые темы о семейных ценностях и ответственности делают спектакль актуальным для всех возрастов.

Яркие впечатления

Зрителей ожидают яркие расписные декорации, выразительные куклы и народная музыка в современной оригинальной обработке. Эти элементы создают неповторимую атмосферу и не оставят никого равнодушным к происходящему на сцене.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и насладиться этой замечательной историей о Машеньке и гуслях-лебедях!

Купить билет на спектакль Гуси-лебеди

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
8 ноября суббота
11:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽
14:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽

