С-с-с-сука
Киноафиша С-с-с-сука

Спектакль С-с-с-сука

Постановка
Veritas 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Тайны запретной любви

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, который заставит задуматься о природе человеческих отношений. В центре сюжета – мужчина около 40 лет, женатый и привыкший к комфортной жизни. Его любовница – женщина 30 лет, не состоящая в браке. Что же связывает их? Любовь, страсть или просто желание развлечений?

Сложные чувства и скрытые мотивы

Спектакль поднимает важные вопросы о том, что скрывают герои друг от друга. Как долго может длиться их роман? Что произойдет, когда правда выйдет наружу? Эти интригующие моменты делают сюжет напряженным и многослойным.

Не упустите шанс увидеть!

Не пропустите возможность стать свидетелем этой увлекательной истории о любви и человеческих слабостях. Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и насыщенным глубокими размышлениями о жизни и выборе.

Приходите на спектакль «Развлечения и удовольствия» и погрузитесь в мир сложных отношений, которые могут быть знакомы каждому из нас!

Режиссер
Геннадий Николаев
В ролях
Анатолий Дробязко
Евгения Белова
Карина Мирожабова

Купить билет на спектакль С-с-с-сука

Октябрь
20 октября понедельник
20:00
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
от 900 ₽

