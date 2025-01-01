Яркая кукольная постановка от команды известных театральных мастеров

«Волшебная лампа Аладдина» — это не просто спектакль, а настоящий праздник красок и эмоций, который привносит в мир театра немного Болливуда. Яркий и пряный, как восточный базар, он завораживает зрителей с первых минут.

История и традиции

Это название имеет знаковое значение в истории отечественного театра кукол. В конце 30-х годов прошлого века выдающийся театральный деятель Сергей Образцов поставил «Волшебную лампу Аладдина» по пьесе Нины Гермет. Интересно, что этот спектакль продолжает оставаться в репертуаре театра и по сей день.

В данной постановке впервые широко использовались тростевые куклы, которые впоследствии стали неотъемлемой частью кукольного искусства в России. Эти куклы, известные как «русская тростевая кукла», требуют высокого мастерства в управлении и считаются вершиной кукольного мастерства.

Современная интерпретация

Постановочная команда спектакля «Аладдин» хорошо известна краснодарцам. Художник-постановщик Наталья Кашенина создала выразительных и «говорящих» кукол, а балетмейстер Михаил Белов поставил томные восточные танцы для артистов. Музыку к спектаклю, представляющую собой изящную стилизацию с использованием одной музыкальной цитаты из Диснея, написал Георгий Лебедев.

Тематика спектакля

Несмотря на возрастной ценз «для горшечников», этот спектакль о любви. Он показывает, что настоящая любовь стоит борьбы и что завоевать её волшебством невозможно — только сердцем.

Не упустите возможность увидеть это удивительное представление. «Волшебная лампа Аладдина» ждет вас!