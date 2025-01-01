Концерт Авраама Руссо в баре Petter

Покоритель женских сердец снова порадует москвичей своим концертом — только в баре Petter! Авраам Руссо — известный певец, полюбившийся публике за свои яркие выступления и хиты. Он участник фестиваля «Песня года» и четырёхкратный обладатель премии «Золотой граммофон», а также Народный артист Чеченской Республики.

Фирменный стиль и уникальный голос

Авраам Руссо обладает неповторимым тембром голоса, который невозможно спутать с другим. Его творчество завоевало любовь слушателей не только в России, но и за её пределами.

Незабываемый вечер в Petter

Этот вечер обещает быть ярким и насыщенным. Пронзительные хиты Авраама Руссо и особая атмосфера бара Petter создадут незабываемые впечатления. Ждём вас на этом уникальном концерте!