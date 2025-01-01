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Авраам Руссо
Билеты от 5500₽
Киноафиша Авраам Руссо

Авраам Руссо

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Концерт Авраама Руссо в баре Petter

Покоритель женских сердец снова порадует москвичей своим концертом — только в баре Petter! Авраам Руссо — известный певец, полюбившийся публике за свои яркие выступления и хиты. Он участник фестиваля «Песня года» и четырёхкратный обладатель премии «Золотой граммофон», а также Народный артист Чеченской Республики.

Фирменный стиль и уникальный голос

Авраам Руссо обладает неповторимым тембром голоса, который невозможно спутать с другим. Его творчество завоевало любовь слушателей не только в России, но и за её пределами.

Незабываемый вечер в Petter

Этот вечер обещает быть ярким и насыщенным. Пронзительные хиты Авраама Руссо и особая атмосфера бара Petter создадут незабываемые впечатления. Ждём вас на этом уникальном концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
19:00 от 5500 ₽

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