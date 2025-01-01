Неповторимый вечер с дудуком и оркестром

Шедевры классической музыки, всемирно известные саундтреки и армянские мелодии прозвучат в исполнении оркестра и дудука. Публику ждет восхитительная программа, созданная петербургским оркестром Olympic Orchestra и Арсеном Костоняном. Здесь красота и мелодичность произведений будут перекликаться со спокойствием, безмятежностью и полным погружением в происходящее.

Звуки великих композиторов

В программе можно будет услышать произведения таких выдающихся композиторов, как Бах, Дворжак, Альбиони, Рахманинов и Пьяццолла. Также зрителей порадуют музыкальные фрагменты из известных фильмов, таких как «Титаник», «Список Шиндлера», «Гладиатор». Все мелодии прозвучат так органично, будто они изначально были написаны для концерта «Дудук с оркестром».

Дудук — звучание древности

Дудук — один из древнейших музыкальных инструментов, чье звучание признано шедевром нематериального наследия ЮНЕСКО. Этот инструмент идеально подходит для передачи оттенков человеческого голоса и создания атмосферы умиротворения. В сочетании с классическими инструментами и произведениями гениальных композиторов мира, дудук добавляет новые, неожиданные краски в звучание оркестра.

Арсен Костанян и Olympic Orchestra

Арсен Костанян — талантливый музыкант, аранжировщик и композитор из Армении, виртуозно владеющий духовыми инструментами, такими как дудук и армянская флейта шви. Olympic Orchestra — известный музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга, объединивший профессиональных музыкантов, чье творческое взаимодействие и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению произведений. Дирижером программы выступит Александр Голиков.

Не упустите возможность насладиться этим захватывающим музыкальным вечером, который оставит в вашей памяти яркие впечатления и незабываемые ощущения.