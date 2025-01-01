Приглашаем вас на уникальное мероприятие — Stand Up в Центре, которое организует команда Patriki Concert. Это фирменный формат вечеринок, где на сцену выходят только опытные и смешные комики, известные по популярным ТВ и YouTube проектам.
Каждое шоу отличается разнообразием: состав комиков меняется от мероприятия к мероприятию.
Все билеты привязаны к определённому столику или месту в зале. Менеджер поможет вам комфортно разместиться в соответствии с купленным билетом. Если вы планируете прийти с друзьями, рекомендуем приобретать билеты на одно имя или связаться с нами, чтобы объединить компании.
Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков и зарядиться позитивом! Мы ждём вас на Stand Up в Центре!