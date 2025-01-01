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Stand Up в Центре
Билеты от 490₽
Киноафиша Stand Up в Центре

Stand Up в Центре

18+
Возраст 18+
Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Stand Up в Центре: Вечер Настоящего Юмора

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — Stand Up в Центре, которое организует команда Patriki Concert. Это фирменный формат вечеринок, где на сцену выходят только опытные и смешные комики, известные по популярным ТВ и YouTube проектам.

Состав Комиков

Каждое шоу отличается разнообразием: состав комиков меняется от мероприятия к мероприятию. 

Важная Информация для Гостей

  • Время сбора: приходите за 30 минут до начала программы!
  • Возрастное ограничение: вход строго 18+. Не забудьте паспорт, некоторые площадки могут попросить его предъявить.
  • Скидки и акции: программы лояльности могут не действовать во время концертов. Уточняйте информацию в заведениях перед покупкой билетов.

Билеты и Размещение

Все билеты привязаны к определённому столику или месту в зале. Менеджер поможет вам комфортно разместиться в соответствии с купленным билетом. Если вы планируете прийти с друзьями, рекомендуем приобретать билеты на одно имя или связаться с нами, чтобы объединить компании. 

Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков и зарядиться позитивом! Мы ждём вас на Stand Up в Центре!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 490 ₽
26 июля
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
27 июля
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
1 августа
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 490 ₽
2 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
3 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
8 августа
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 490 ₽
9 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
10 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
15 августа
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 490 ₽
16 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
17 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
22 августа
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 490 ₽
23 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
24 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
29 августа
Everland Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 1
20:30 от 490 ₽
30 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽
31 августа
Wino Bar Москва, Марксистская, 20/1
18:00 от 490 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
7 августа в 20:00 Монтероссо
от 1100 ₽
16+
Классическая музыка
Чайковский и не только
9 ноября в 19:00 Центральный дом работников искусств
от 500 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
23 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
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