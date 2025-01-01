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Стендап комики
Билеты от 800₽
Киноафиша Стендап комики

Стендап комики

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Как создаются шутки

«Стендап на проверке» — это шоу, где комики показывают зрителям процесс создания стендап-шуток. Здесь зрители становятся свидетелями того, как шутки отрабатываются, редактируются и трансформируются в культовые моменты на сцене. Комики могут использовать не только свои опыт и мастерство, но и импровизировать, чтобы найти самые смешные и оригинальные идеи.

Процесс написания и редактирования

Стендап-комики часто проходят через долгий и кропотливый процесс создания материала: они пишут шутки, проверяют их на живой аудитории, редактируют и снова проверяют, пока не достигают идеала. В этом шоу зрители увидят, как неуверенные первые попытки превращаются в отточенные, культовые шутки, которые заставляют публику смеяться.

Живое взаимодействие с аудиторией

Особенность «Стендапа на проверке» в том, что комики могут общаться с аудиторией, внося изменения в шутки на ходу. Это дает зрителям уникальный опыт, позволяя стать частью процесса создания юмора.

Состав выступающих комиков на афише может изменяться, и актуальный список участников всегда можно уточнить через чат-бот клуба или социальные сети.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 800 ₽
30 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 800 ₽
6 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 800 ₽
13 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 800 ₽
20 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 800 ₽
27 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 800 ₽

В ближайшие дни

Вечер камерной музыки
6+
Классическая музыка
Вечер камерной музыки
10 августа в 18:00 МССМШ им. Гнесиных
от 1000 ₽
Семья Бах: органная музыка великой династии
12+
Классическая музыка
Семья Бах: органная музыка великой династии
2 ноября в 19:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 600 ₽
Вадим Эйленкриг. Концерт на корабле
12+
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от 2000 ₽
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