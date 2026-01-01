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ARCHI
Киноафиша ARCHI

ARCHI

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Возраст 16+

О концерте

Концерт ARCHI: вечер живой музыки

Приглашаем вас на большой сольный концерт ARCHI, где артист исполнит все свои лучшие хиты. Это уникальная возможность разделить с нами атмосферу живого выступления и насладиться качественной музыкой в кругу единомышленников. Да будут танцы!

Информация о мероприятии

Концерт пройдет 5 декабря в клубе PROJECT, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., 12. Начало в 19:00.

Важно! Покупайте билеты заранее, так как с приближением даты стоимость может увеличиться. Электронный билет можно приобрести прямо из дома – удобно и быстро!

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Декабрь
5 декабря суббота
19:00
Project Санкт-Петербург, Садовая, 12

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