Только между нами

Только между нами

16+
16+

О концерте

Только между нами: музыкально-разговорное шоу для всех

«Только между нами» — это уникальное шоу, созданное для женщин и мужчин с «не хрупким эго». Оно посвящено тем темам, которые волнуют каждую женщину: любовь, работа, сомнения, мечты и всё то, что часто остаётся за кадром.

Главная героиня шоу

В центре представления — харизматичная вокалистка-конферансье. Она делится своими эмоциями через песни, переживания и истории из реальной жизни, в которых каждый сможет узнать себя. Это не просто концерт, а живой и честный разговор, наполненный как юмором, так и глубокой эмоциональностью.

Темы и переживания

Шоу затрагивает важные вопросы о том, как мы учимся любить себя, устаём быть «правильными» и теряемся в отношениях, но при этом продолжаем верить в лучшее. Эти темы близки каждому, и они создают атмосферу искренности и сопереживания.

Музыка и хореография

Поддерживает артистку пианист, который не просто создает музыкальный фон, но и активно вступает в диалог с ней. Его партия усиливает эмоциональное восприятие рассказанных историй. Важным элементом шоу является и балет, который тонко передаёт чувства песен, добавляя визуальной глубины и художественной выразительности.

Эмоции без масок

«Только между нами» — это откровенное и трогательное представление, в котором главные действующие лица — сами эмоции и музыка. Здесь нет места маскам, только искренние чувства и глубокие размышления о жизни.

Не упустите шанс погрузиться в эту атмосферу искренности и откровения. Это шоу станет необычным опытом для каждого зрителя!

Декабрь
Январь
15 декабря понедельник
19:30
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 2000 ₽
7 января среда
19:30
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 2000 ₽
14 января среда
19:30
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 2000 ₽

