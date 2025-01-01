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Киноафиша Арбенин. Маскарад без слов

Спектакль Арбенин. Маскарад без слов

Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Пластическая драма по пьесе М. Ю. Лермонтова

«Арбенин. Маскарад без слов» — это уникальная постановка, которая переносит зрителя в мир страсти, трагедии и гротеска, используя мощь выразительности без единого слова. Основой для спектакля послужила драма, в центре которой — игрок по натуре, Евгений Арбенин, человек, привыкший к победам и риску.

Сюжет и трагедия героя

Евгений Арбенин, сделавший состояние на карточных играх, встретив юную Нину, решает изменить свою жизнь. Он оставляет игру, обретает счастье в браке и становится нежным, искренним и уязвимым в своих чувствах. Однако невинный жест — подарок браслета — запускает цепочку событий, которые ведут к катастрофе: герой теряет разум и свою жену. За развитием трагедии следят немые свидетели в масках, усиливающие атмосферу мистики и фатальности.

Особенности постановки и режиссерская задумка

Режиссер Сергей Землянский, известный своими «спектаклями без слов», создал авторскую интерпретацию драмы с использованием хореографии, драматургии и музыкальных эффектов. Работы Землянского известны выразительной подачей персонажей, гротескными образами и мощной визуальной составляющей. В «Арбенине» акцент сделан на телесной выразительности и эмоциях, что позволяет зрителю глубже проникнуть в происходящее на сцене.

Зрелищность и музыка

Спектакль — это грандиозный бал с масштабными декорациями, огромными масками и роскошными костюмами. Музыка композитора Павла Акимкина задает эмоциональный ритм и помогает зрителю пройти путь от беспечной радости к темному, трагическому миру героя, утратившего свой внутренний рай. Зритель движется за разгадкой тайны браслета, следуя за музыкой и пластикой актеров.

Актерский состав

Роли исполняют ведущие артисты, среди которых Максим Аверин и Сергей Землянский в роли Арбенина, Моряна Анттонен-Шестакова и Майя Горбань в роли Нины. 

 

Режиссер
Сергей Землянский
В ролях
Максим Аверин
Сергей Землянский
Артемий Соколов-Савостьянов
Моряна Анттонен-Шестакова
Майя Горбань

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Арбенин. Маскарад без слов Арбенин. Маскарад без слов Арбенин. Маскарад без слов Арбенин. Маскарад без слов Арбенин. Маскарад без слов

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