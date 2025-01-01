О спектакле «Двое в лифте, не считая текилы»

Мега позитивная и гомерически смешная комедия-схватка. 8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но... оба застряли в лифте! Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у кого-то есть бутылка текилы. Это становится прекрасным поводом поделиться друг с другом взглядами на жизнь, попутно узнавая, что общего у них гораздо больше, чем они предполагали.

Награды

Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» получил призы за лучшую мужскую роль и режиссуру на фестивале «Амурская осень». Он был признан лучшим спектаклем сезона по голосованию зрителей в 2017 году в Санкт-Петербурге (пресс-конференция АиФ от 11 февраля).