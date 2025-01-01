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Двое в лифте, не считая текилы
Билеты от 800₽
Киноафиша Двое в лифте, не считая текилы

Спектакль Двое в лифте, не считая текилы

Мега позитивная, и гомерически смешная комедия-схватка. 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

О спектакле «Двое в лифте, не считая текилы»

Мега позитивная и гомерически смешная комедия-схватка. 8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но... оба застряли в лифте! Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у кого-то есть бутылка текилы. Это становится прекрасным поводом поделиться друг с другом взглядами на жизнь, попутно узнавая, что общего у них гораздо больше, чем они предполагали.

Награды

Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» получил призы за лучшую мужскую роль и режиссуру на фестивале «Амурская осень». Он был признан лучшим спектаклем сезона по голосованию зрителей в 2017 году в Санкт-Петербурге (пресс-конференция АиФ от 11 февраля).

Режиссер
Игорь Касилов
В ролях
Денис Матросов
Денис Матросов
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Петр Красилов
Петр Красилов
Дмитрий Орлов
Дмитрий Орлов
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽
29 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
30 октября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽
22 ноября
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
19:00 от 1000 ₽
30 ноября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы Двое в лифте, не считая текилы

В ближайшие дни

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