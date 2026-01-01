Спектакль Антон Хабаров. Творческий вечер

Творческий вечер Антона Хабарова в Кремле

Уважаемые зрители! Приглашаем вас на творческий вечер заслуженного артиста России Антона Хабарова, который состоится в Малом зале Государственного Кремлёвского Дворца в рамках проекта «Выдающиеся актёры в Кремле». Этот вечер обещает стать запоминающимся событием для всех поклонников театра.

Звезда театра и кино

Антон Хабаров — известный актер, который завоевал сердцевины зрителей благодаря своим ярким ролям в кино и театре. Его работы в фильмах, таких как «И всё-таки я люблю…», «Доктор Живаго», «Закрытая школа» и «Казанова», прославили его как талантливого исполнителя. Однако сам артист подчеркивает, что театр остается для него главной страстью.

В Московском Губернском театре Антон работает уже 13 лет. Здесь ему удалось реализовать свой творческий потенциал, о чем свидетельствует его участие в премьерном спектакле «Дон Жуан. Новый миф» под руководством режиссера Максима Меламедова. Эта постановка стала одним из значимых культурных событий последнего года.

Что ожидает зрителей

На вечернем мероприятии артист не только исполнит впечатляющие номера, но и поделится своими творческими секретами. Антон считает, что основная задача этого вечера — привнести в сердца зрителей «хорошее настроение».

Награды и достижения

Антон Хабаров является лауреатом нескольких престижных театральных премий, включая:

«Актёр года» за главную роль в фильме «Казанова» (2020)

Премия «Звезда Театрал» за лучшую мужскую роль второго плана в «Дяде Ване» (2021)

Премия Андрея Миронова «Фигаро» за выдающиеся роли в театре и кино (2022)

Создавая образы на сцене

Антон Хабаров обладает богатым театральным опытом. Он выступал в известных московских театрах, включая «Современник» и «Театр имени Владимира Маяковского». На его счету успешные работы в спектаклях «Свадьба Кречинского», «Сирано де Бержерак», «Три сестры» и многих других.

Продолжительность и возрастной ценз

Продолжительность вечера составляет 2 часа с антрактом. Рекомендуемый возрастной ценз — 16+.

Мы ждем вас на этом незабываемом событии!