Спектакль «Квартета И»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Письма и песни мужчин среднего возраста», который представит талантливый коллектив «Квартет И». Эта постановка сочетает в себе монологи и песни, создавая необычайную атмосферу для зрителей.

История создания

История спектакля началась с просьбы друзей коллектива выступить на большом рок-концерте. В качестве нового материала «Квартет И» решил использовать монологи, написанные к 15-летию группы, которые не вошли в предыдущую работу «Разговоры мужчин». Это решение оказалось успешным, и зрители оценили новое направление.

Концепция и содержание

Идея выступления в формате «монолог + песня» оказалась привлекательной для участников. Однако никто из них не знал, о чем именно будут эти монологи. Вспомнили о письме, которое было зачитано на праздновании 15-летия: это было обращение к Владимиру Сергеевичу Коровину, худруку их курса в ГИТИСе, который ушел из жизни восемь лет назад. Несмотря на это, у участников осталось много чего ему сказать.

Новая форма искусства

Спустя три года после того вечера «Квартет И» осознал, что формат «письмо к максимально удаленному собеседнику» является интересным и перспективным. Вдохновленные этой мыслью, они начали писать новые письма, которые стали основой для спектакля.

Не упустите возможность увидеть это необычное сочетание театрального искусства и музыки, которое обязательно оставит глубокий след в ваших сердцах!