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Письма и песни мужчин среднего возраста
Билеты от 2000₽
Киноафиша Письма и песни мужчин среднего возраста

Спектакль Письма и песни мужчин среднего возраста

«Квартет И» в эпистолярном жанре 18+
Продолжительность 2 часа 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Квартета И»

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Письма и песни мужчин среднего возраста», который представит талантливый коллектив «Квартет И». Эта постановка сочетает в себе монологи и песни, создавая необычайную атмосферу для зрителей.

История создания

История спектакля началась с просьбы друзей коллектива выступить на большом рок-концерте. В качестве нового материала «Квартет И» решил использовать монологи, написанные к 15-летию группы, которые не вошли в предыдущую работу «Разговоры мужчин». Это решение оказалось успешным, и зрители оценили новое направление.

Концепция и содержание

Идея выступления в формате «монолог + песня» оказалась привлекательной для участников. Однако никто из них не знал, о чем именно будут эти монологи. Вспомнили о письме, которое было зачитано на праздновании 15-летия: это было обращение к Владимиру Сергеевичу Коровину, худруку их курса в ГИТИСе, который ушел из жизни восемь лет назад. Несмотря на это, у участников осталось много чего ему сказать.

Новая форма искусства

Спустя три года после того вечера «Квартет И» осознал, что формат «письмо к максимально удаленному собеседнику» является интересным и перспективным. Вдохновленные этой мыслью, они начали писать новые письма, которые стали основой для спектакля.

Не упустите возможность увидеть это необычное сочетание театрального искусства и музыки, которое обязательно оставит глубокий след в ваших сердцах!

Режиссер
Сергей Петрейков
В ролях
Леонид Барац
Леонид Барац
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Александр Демидов
Александр Демидов
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽
20 ноября
ДК им. Зуева Москва, Лесная, 18
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Письма и песни мужчин среднего возраста Письма и песни мужчин среднего возраста Письма и песни мужчин среднего возраста Письма и песни мужчин среднего возраста Письма и песни мужчин среднего возраста

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23 мая 2025 09:35
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