Спектакль Старший сын

Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них — внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить.
Самозванец в мире семьи
Самозванец входит в мир семьи Сарафановых, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман.
Трагикомедия о доме и семье
Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью.
Решение героев
В природе вампиловской пьесы случай определяет начало истории, но то, чем все это кончится, зависит только от самих героев: они должны самостоятельно сделать выбор — бежать и не привязываться или рискнуть и полюбить.