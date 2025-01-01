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Старший сын
Билеты от 1200₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Театр им. Маяковского 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Одна из самых пронзительных пьес Александра Вампилова

Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них — внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить.

Самозванец в мире семьи
Самозванец входит в мир семьи Сарафановых, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман.

Трагикомедия о доме и семье
Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью.

Решение героев
В природе вампиловской пьесы случай определяет начало истории, но то, чем все это кончится, зависит только от самих героев: они должны самостоятельно сделать выбор — бежать и не привязываться или рискнуть и полюбить.

Режиссер
Анатолий Шульев
В ролях
Алексей Дякин
Владимир Гуськов
Игорь Костолевский
Станислав Кардашев
Илья Никулин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽
22 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 1200 ₽
2 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 1200 ₽

В других городах

Пермь, 17 октября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Старший сын Старший сын Старший сын

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