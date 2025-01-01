Спектакль Старший сын

Одна из самых пронзительных пьес Александра Вампилова

Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них — внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить.

Самозванец в мире семьи

Самозванец входит в мир семьи Сарафановых, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман.

Трагикомедия о доме и семье

Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью.

Решение героев

В природе вампиловской пьесы случай определяет начало истории, но то, чем все это кончится, зависит только от самих героев: они должны самостоятельно сделать выбор — бежать и не привязываться или рискнуть и полюбить.