Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Антигона
Киноафиша Антигона

Спектакль Антигона

Постановка
Teatr 101 18+
Возраст 18+

О спектакле

Классическая история о борьбе за справедливость, личной ответственности и непоколебимой воле человека

Спектакль, который ждут все любители театра, представляет собой классическую историю о борьбе за справедливость, личной ответственности и непоколебимой воле человека. На сцене развернется драматическая борьба героини, решительно выступающей против несправедливых решений.

Сюжетная линия

Главная героиня стремится добиться права похоронить своего брата, сталкиваясь с жестокими общественными нормами и неправомерными действиями властей. Этот конфликт рождает множество эмоций и заставляет зрителей задуматься о моральных дилеммах, которые актуальны в наше время.

Что вас ждет

В спектакле зрители смогут увидеть глубокий психологизм, яркие образы и современную интерпретацию древней трагедии. Режиссер использует инновационные театральные приемы, которые делают классический сюжет свежим и актуальным. Это произведение — для тех, кто ценит силу духа, честность и готовность бороться за свои убеждения.

Интересные факты

Современные интерпретации классических произведений становятся все более популярными, и этот спектакль не исключение. Актерский состав включает талантливых артистов, которые привносят в свои роли уникальное звучание. Также стоит отметить, что в спектакле используются современные технические решения, что создает незабываемую атмосферу.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставляет задуматься о вечных ценностях и своем месте в мире.

Купить билет на спектакль Антигона

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Teatr 101 Санкт-Петербург, Гаванская улица, 3
от 1299 ₽

В ближайшие дни

Товарищ Кисляков
18+
Драма
Товарищ Кисляков
27 января в 19:00 Новая сцена Александринского театра
от 4500 ₽
Профсоюз работников ада
18+
Иммерсивный
Профсоюз работников ада
20 мая в 19:00 The Red Corner
от 2500 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
21 августа в 17:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше