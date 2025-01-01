Спектакль Красная Шапочка

Новое прочтение всем известной сказки в кукольном театре

Добро пожаловать в Театр Жака Гиньоля! Известный кукольный мастер Жак Гиньоль путешествует по миру, рассказывая свою версию любимой сказки о Красной Шапочке. Но каждый раз, когда Волк съедал Бабушку и Красную Шапочку, маленькие зрители не могли сдержать слез.

Неожиданные повороты

В отчаянии Жак Гиньоль решает прогнать злого Волка из спектакля. Все шло по плану, как вдруг... Что произошло дальше и какие сюрпризы ждут зрителей, вы узнаете, посмотрев этот веселый и увлекательный спектакль!

Приглашение

Этот спектакль — не просто новая интерпретация классической сказки, но и захватывающее театральное приключение, полное неожиданностей, смеха и доброты. Приходите всей семьей, чтобы узнать, чем закончится эта история и как актеры справятся с исчезновением главного злодея!