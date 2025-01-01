Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красная Шапочка
Киноафиша Красная Шапочка

Спектакль Красная Шапочка

0+
Режиссер Дмитрий Нуянзин
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новое прочтение всем известной сказки в кукольном театре

Добро пожаловать в Театр Жака Гиньоля! Известный кукольный мастер Жак Гиньоль путешествует по миру, рассказывая свою версию любимой сказки о Красной Шапочке. Но каждый раз, когда Волк съедал Бабушку и Красную Шапочку, маленькие зрители не могли сдержать слез.

Неожиданные повороты

В отчаянии Жак Гиньоль решает прогнать злого Волка из спектакля. Все шло по плану, как вдруг... Что произошло дальше и какие сюрпризы ждут зрителей, вы узнаете, посмотрев этот веселый и увлекательный спектакль!

Приглашение

Этот спектакль — не просто новая интерпретация классической сказки, но и захватывающее театральное приключение, полное неожиданностей, смеха и доброты. Приходите всей семьей, чтобы узнать, чем закончится эта история и как актеры справятся с исчезновением главного злодея!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 650 ₽

Фотографии

Красная Шапочка Красная Шапочка

В ближайшие дни

Чжан Цзючжэн
18+
Драма
Чжан Цзючжэн
28 сентября в 17:00 Александринский театр
от 500 ₽
Провинциальные анекдоты
16+
Драма Комедийная драма Комедия
Провинциальные анекдоты
3 октября в 19:00 Комедианты
от 750 ₽
Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»
0+
Детский Интерактивный
Музыкальная история для малышей «Наш веселый огород!»
6 сентября в 11:00 Фонарик. Театр для детей в старинном замке
от 1100 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше