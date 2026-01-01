Концерт группы W24: четвёртый мини-тур по России

Группа W24 возвращается с новым туром! Четыре талантливых музыканта, объединённых любовью к своим поклонникам, рады представить свой четвёртый мини-тур по Российской Федерации. Этот проект уже стал хорошей традицией, и фанаты с нетерпением ждут встречи с любимыми артистами.

За три прошедших тура W24 и их поклонники успели стать настоящей семьёй. Четвёртый тур обещает стать важным этапом в творческом диалоге с публикой. В этом концерте группа представит не только полюбившиеся хиты, но и новые композиции, созданные специально для встречи с аудиторией.

Энергия, стиль и искренность — это то, чем W24 готовы наполнить залы. Их музыка заряжает уникальной атмосферой, и каждый концерт становится незабываемым событием.

Как выбрать билет

Пора определиться с выбором билета:

Gold (входной билет, ранний вход, селфи с артистом, Q&A*, фан-зона)

(входной билет, ранний вход, селфи с артистом, Q&A*, фан-зона) Silver (входной билет, ранний вход, селфи с артистом, фан-зона)

(входной билет, ранний вход, селфи с артистом, фан-зона) ФАН (входной билет, фан-зона)

(входной билет, фан-зона) VIP (входной билет, сидячие места)

(входной билет, сидячие места) Танцпол (входной билет)

*Q&A (Questions and Answers) — это эксклюзивная встреча в формате «вопрос-ответ». Обладатели пакетов Gold получат возможность задать вопрос группе лично.

Вас ждёт незабываемый концерт, и вместе с W24 вы сможете насладиться музыкальным взаимодействием, которое запомнится надолго!