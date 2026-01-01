Группа W24 возвращается с новым туром! Четыре талантливых музыканта, объединённых любовью к своим поклонникам, рады представить свой четвёртый мини-тур по Российской Федерации. Этот проект уже стал хорошей традицией, и фанаты с нетерпением ждут встречи с любимыми артистами.
За три прошедших тура W24 и их поклонники успели стать настоящей семьёй. Четвёртый тур обещает стать важным этапом в творческом диалоге с публикой. В этом концерте группа представит не только полюбившиеся хиты, но и новые композиции, созданные специально для встречи с аудиторией.
Энергия, стиль и искренность — это то, чем W24 готовы наполнить залы. Их музыка заряжает уникальной атмосферой, и каждый концерт становится незабываемым событием.
Пора определиться с выбором билета:
*Q&A (Questions and Answers) — это эксклюзивная встреча в формате «вопрос-ответ». Обладатели пакетов Gold получат возможность задать вопрос группе лично.
Вас ждёт незабываемый концерт, и вместе с W24 вы сможете насладиться музыкальным взаимодействием, которое запомнится надолго!